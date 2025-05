Toute la région se trouve dans l'Omnibus et elle vous attend

Restez proche de ceux qui sont loin et partagez vos succès. Vous, les organisations et commerces, profitez, c'est le journal par excellence qui vous propose le support publicitaire qu'il vous faut. Vous allez ainsi toucher un large public qui ne demande qu'à vous connaître

Votre réclame pour un prix vraiment sympa

Et pour vous, futur lecteur, tous les évènements de la région y sont retracés. Lisez l'Omnibus pour récolter des exclusivités hebdomadaires. Comme ça, toutes les nouvelles locales s'inviteront chez vous. Profitez de vous abonner et recevez l'intégralité de l'actualité chaque semaine. Vous soutenez, ainsi, une information de proximité et de qualité. Tout cela, pour la moitié du prix d'un café par jour. Abonnez vous au format papier et/ou numérique, inscrivez-vous sur notre site : www.lomnibus.ch ou

Contactez-nous :

redactionlomnibusch

024 441 05 50