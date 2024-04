Le loup a frappé deux fois autour d’Orbe

Depuis mi-mars, deux troupeaux de la région ont été la cible de grands prédateurs. La direction générale de l’environnement (DGE) confirme que le loup est bien en cause, sans pouvoir actuellement donner plus de détails.

En moins d’un mois, deux attaques de loups ont eu lieu dans la région. C’est d’abord le 15 mars, à Arnex-sur Orbe, au lieu-dit l’Essert, que deux moutons ont été retrouvés morts, deux autres ayant disparu. Trois semaines plus tard, le 3 avril, c’est à Orbe – plus précisément aux Chenevières, à mi-chemin entre les établissements pénitentiaires et les mosaïques – qu’un second troupeau a subi l’assaut du loup. Cette fois encore, ce sont deux ovins qui ont succombé sous les crocs du canidé, sans être pour autant consommés, précise la DGE.

Les analyses ADN sont en cours et ne permettent pas, pour l’heure, de déterminer le nombre de prédateurs incriminés, ni sa ou leur provenance. Jusqu’ici, aucune attaque n’avait été signalée dans la région, hormis une à L’Abergement, en mars de l’année dernière. Cependant, plusieurs meutes sont installées dans le Jura vaudois et la plaine de l’Orbe n’est pas si loin des zones où les prédations sur le bétail sont plus fréquentes, comme la Vallée de Joux et Sainte-Croix.

Que faire en cas de rencontre avec un loup?

Des attaques de loups quand la saison des randonnées recommence, voilà qui n’est pas rassurant. Cependant, selon la DGE, le loup est un animal craintif qui va éviter le contact avec les êtres humains; il n’est ainsi pas considéré comme dangereux. Il reste tout de même un animal sauvage, dont le comportement peut être imprévisible. Il se peut aussi, en cas de rencontre inopinée, qu’il observe d’abord la situation avant de fuir. Dans ce cas, rester calme, tenir son chien en laisse. Ne pas tenter de s’approcher; au contraire, si lui-même ne fuit pas, s’éloigner lentement, sans courir, sans lui tourner le dos; parler fort, taper des mains. S’il persiste à s’approcher, crier le plus fort possible, éventuellement lui jeter un objet. Veiller toutefois à lui laisser un espace pour s’enfuir. Autre aspect à prendre en compte, pour les randonneurs: la présence de prédateurs modifie le comportement du bétail. En cas de traversée d’un alpage, il est essentiel de maintenir une distance suffisante avec les animaux, quitte à s’éloigner du chemin. Ne pas chercher à les toucher et être attentif aussi à la présence possible de chiens de protection.