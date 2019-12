Conseil communal : Un grand virage pour 2020

Le Conseil communal s’est réuni, sous la présidence

de Jérémie Richner, pour son ultime séance de

l’année.

Comme ailleurs, le budget 2020 était le point principal de la séance. Les charges de Fr. 41 282 750.– sont supérieures aux produits et laissent apparaître un déficit de Fr. 363 000.–. C’est moins bien que le budget

2019, conséquence de la baisse du taux d’imposition de 77% à 75,5%. La commission des finances s’est montrée en léger désaccord avec ce budget.

Trois remarques pour faire des économies ont été faites concernant les travaux du temple, les frais des manifestations de la CISEROC qui doivent être mieux répartis entre Orbe et Chavornay, et les charges du personnel communal. Le syndic Henri Germond a expliqué les raisons pour refuser ce dernier point. Le service du personnel, notamment le greffe, est débordé et ne compte pas assez d’employés alors que la population va augmenter à hauteur de 7 000 habitants. «Ce sont les conséquences de Gruvatiez, il faut engager du personnel. Plus de 650 heures supplémentaires, ça coûte aussi! Nous devons négocier un grand virage si on veut assumer l’avenir dans de bonnes conditions», a-t-il dit. Du coup, la discussion a changé… Au vote, les modifications voulues par la COFIN ont été rejetées et le budget a été accepté comme présenté.

Le Plan directeur régional du Nord vaudois a été accepté, même si de nombreuses questions ont été posées: «Combien ça va coûter?», «Aurons-nous notre mot à dire?» … Enfin, le crédit demandé de Fr. 3 640 000.– pour

l’achat du rez-de-chaussée d’un des nouveaux immeubles de Gruvatiez a été accepté. Il est destiné à l’aménagement d’une unité d’accueil pour écoliers (UAPE), d’une garderie et de différents locaux à usage

communaux.

La fin de la séance s’est voulue festive avec les propos de remerciements du syndic, illustrés par une petite vidéo humoristique et bien sûr autour d’une collation servie sur une table aux couleurs urbigènes.