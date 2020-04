Entreprise Mood : L’année écoulée

La PME vaudoise de bagues interchangeables Mood, basée à Orbe, a dévoilé ses résultats 2019 qui prouvent une nouvelle fois une croissance continue. Ces excellents résultats s’expliquent par un développement constant sur Internet, mais aussi par une importante présence physique à travers les cinq magasins / mood stores (Orbe, Martigny, Barcelone, Carouge et à Zurich).

Mood a compté près d’un mio et demi de visiteurs sur son site web et 16 500 hôtes dans ses magasins en 2019. La production 100% suisse a permis une progression de son chiffre d’affaires de plus de 33%. Le nombre des commandes, 31 200 en 2018, s’est élevé à 45 453 en 2019!

La PME emploie aujourd’hui 47 personnes. Ces excellents résultats sont de bon augure pour une entreprise qui n’avait que 5 personnes à son actif en 2013. Les manifestations ont été multiples en 2019 avec l’ouverture d’un mood store à Zurich en avril, et plus de 30 autres événements en Suisse et à l’étranger. Pour situer les performances réalisées, on peut avancer la création de 320 nouveautés et l’entrée surprise dans le monde de la haute joaillerie avec la conception de 15 pièces d’exception pour les 15 ans de la marque. Enfin, cerise sur le gâteau, l’année s’est terminée avec l’arrivée d’une nouvelle ambassadrice de renom: la joueuse de tennis suisse Belinda Bencic, qui rejoint notamment le pilote Sébastien Buemi.

Les projets

Mood va bien sûr continuer de créer, d’initier et de faire aboutir de nouveaux projets et la success-story continuer de plus belle. Ainsi, l’entreprise d’Orbe proposera cette année des créations uniques et surprenantes, de beaux partenariats et bientôt un nouveau concept de vente unique en Suisse.

Rappel

Rappelons que la bague Mood c’est une bague au design inventif avec un concept révolutionnaire: un anneau sobre en acier (ou en d’autres matières) qui accueille, par une simple manipulation, une ou plusieurs pièces amovibles qui donnent son caractère au bijou. Réalisée dans de nombreuses déclinaisons, cette pièce centrale «addon» permet d’innombrables compositions. «Choose your mood», l’invitation est donnée à la personne qui la porte de changer de bague selon son humeur !

L’atelier

L’actualité

A l’heure actuelle, les magasins sont fermés, mais les commandes en ligne continuent (www.yourmood.net). Les locaux de fabrication ont été repensés et les distances entre les employés de la production sont respectées du point de vue de l’hygiène. Bien entendu, les deux tiers de l’équipe continuent en télétravail depuis chez eux. Grâce au travail de tous et à la création du 2e atelier (aménagé en une seule nuit), les commandes des clients on line peuvent être honorées dans les meilleurs délais.