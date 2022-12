C’est quoi pour toi Noël?

L’AVENT EN CHANSONS – Les enfants du «Petit Choeur du Château de Valeyres» ont chanté la joie de Noël tant le 12 décembre à l’occasion de la fenêtre de l’Avent de la famille Morel que le 16 décembre au Noël de l’église. Un régal de fraîcheur (au propre comme au figuré le 12 décembre!) et de grâce!

Quand l’accueil chaleureux

fait fi du froid

Les gens sont venus en nombre ce 12 décembre, dans la cour du Château de Valeyres à l’occasion du concert donné par le petit choeur du Château de Valeyres. Bonnets et gants sont de rigueur. Les 13 demoiselles, entre 7 et 14 ans, s’installent sur leur strapontin, Magali Ibram au clavier les dirige.

Les voix claires s’élèvent harmonieusement vers l’immensité du ciel alliant canons à plusieurs voix, gestuelle, swing entraînant, cela tombe bien, on adore justement taper dans ses mains ! Le solo d’Eliane, 13 ans, à la voix d’ange délicate et cristalline, émeut dans «Etoile dis-moi». «A chacun son Noël», il peut-être de plomb ou de miel, de brume ou de sucre. Ce soir-là, il était de douceur et de bonheur, agrémenté de soupe à la courge et de vin chaud brûlants.

Les voix claires du petit Choeur du Château de Valeyres ravissent les coeurs. A gauche, Magali Ibram, directrice du choeur, à gauche, Annick Mattey à la guitare. (photo Catherine Fiaux)

Noël à l’église avec les jeunes

Belle initiative de Stéphanie, Anne et Valérie, anciennes monitrices du culte de l’enfance que d’avoir accueilli le petit choeur du Château de Valeyres au Noël de l’église insufflant ainsi vie et joie à ce moment. Jeanne-Marie Diacon, pasteure à la retraite, a porté la parole divine avec simplicité et humanité. Stéphanie Hugues a joliment conté une version de la naissance du Christ, accompagnée par Anne et Valérie.Il y aura aussi l’histoire chouette où oiseaux et enfants transmettent le message de Paix sur terre. Puis, le Petit choeur enchantera et émouvra l’église, son acoustique mettant en valeur les voix et les harmonies. Enfin, sur le parvis de l’église, tous se réuniront autour de thé à la cannelle, clémentines et gâteaux au chocolat. «C’est quoi pour toi Noël? – Ce sont certainement des moments comme ceux-ci !»