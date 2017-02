Son grand-père était agriculteur au Morez et son papa a repris le domaine en ajoutant le bûcheronnage. Dès son jeune âge, Philippe Guignard aime travailler en forêt et décide de s’y consacrer. Après un apprentissage de forestier-bûcheron à Montcherand dans les forêts cantonales, il travaille pendant deux ans à la tâche à Vaulion et Premier, […]