Concert : Ce chant qui réunit et ravit

La Chorale des Coteaux de l’Orbe, sous la direction de Massimo Graa, a présenté samedi dernier sa soirée annuelle à la grande salle d’Arnex. En deuxième partie, l’Octuor de Sion dirigé par l’abbé François-Xavier Amherdt a fasciné le public.

Une soirée annuelle, cela ne se manque pas à Arnex! Ainsi la salle était pleine à craquer samedi pour applaudir les 23 chanteurs, tout de bleu vêtus, de la Chorale des Coteaux de l’Orbe. A relever que celle-ci fête tout de même ses 170 ans d’existence. Si certains de ses membres sont félicités pour leurs 30 ou 66 ans de musique (Nicolas et Louis-Pierre Bovet), Thibault Bovet, 21 ans quant à lui, rajeunit notablement l’ensemble, prouvant qu’il y a potentiellement de la relève.

Un répertoire multiple

Les choristes ont interprété avec engagement et plaisir une dizaine d’œuvres variées, mêlant des chants liturgiques comme Cantate domino, classiques, tel Le Tilleul de Schubert ou encore des mélodies colombiennes ou estoniennes. Les chanteurs à la chemise bleu ciel avaient la pêche et ont embarqué le public, lui faisant reprendre en chœur Mon hameau de Dalcroze. Subtilement dissonant, La Rouquine d’Emile Gardaz, est un «défi» que Massimo Graa confie adorer. Arnold Poot au piano et Amélie Bovet à l’accordéon les accompagnaient pour certains morceaux.

Cerise sur le gâteau, une partie de la chorale a proposé un savoureux Tango corse, tango sélectionné «avant-goût de l’oreiller»! Il n’était cependant pas du tout question d’aller dormir, puisque la soirée continuait de plus belle.

Stupéfiante palette de voix

En deuxième partie, changement complet de style avec l’Octuor vocal de Sion. Fondé en 1976 par son actuel directeur, l’abbé François-Xavier Amherdt, cet ensemble se démarque par son optimale tessiture alliant contre-ténors et basses, ce qui lui permet de traverser tous les styles. Ainsi, Christian Rossel, en l’occurrence vice-président du conseil général d’Arnex(!), a totalement scotché la salle, lors de ses solos dans Amazing grace ou J’ai encore rêvé d’elle: un ange passait. Parmi d’autres, notons les éblouissantes interprétations du Sud de Nino Ferrer, où le temps dure longtemps, ou encore du classique Music for a while de Purcell. La très grande qualité des voix, l’éclectisme du répertoire et une présence sur scène proche de la comédie musicale ont enthousiasmé le public. Une rare intensité d’écoute a salué leur prestation qui a été bissée avec ferveur.

L’Octuor de Sion se gausse en musique du FC Sion et de son truculent président

Notons que l’Octuor Vocal sera ce vendredi 28 avril à 20 h à l’église de Montcherand.

La Chorale des Coteaux répète les mardis soirs. Intéressé? Contactez son président, Yves Jordan (079/120 12 54 ou yves.jordan@vonet.ch)