Voitures Old Timer : Le charme des anciennes

La place du Marché et la Grand-Rue d’Orbe ont accueilli samedi dernier une bonne trentaine de véhicules de collection, les plus anciens datant des années 1930, sans oublier un véhicule pompier hippomobile.

On connaissait l’équipe d’In Templo pour son dynamisme culturel en matière de spectacles, mais on ne soupçonnait pas la polyvalence de Jean-Felix Brouet et de ses gens, passant de la scène au moteur à explosion.

Pari réussi pour cette première édition, à l’heure où les énergies fossiles sont mises à l’index. Les voitures présentées figuraient la mémoire d’une époque bientôt révolue et seront les pages d’histoire de la locomotion individuelle appelée à un avenir plus sage et limité.

Cadillac Sedan de 1937 (Photos Denis-Olivier Maillefer)

Bon enfant et non sectaire, la manifestation regroupait voitures populaires telles que Fiat, Simca, VW ou Peugeot, grosses américaines incarnées par Dodge et Cadillac, sportives italiennes à l’aérodynamisme sans concession et au V12 rugissant représentées par deux Lamborghini, sans oublier de beaux spécimens d’Alfa Romeo des années 1970, une rare DKW découvrable ou encore une très britannique Lotus Caterham.

une rare DKW découvrable (Photos Denis-Olivier Maillefer)

Un nombreux public avait fait le déplacement, sensible au charme de ces anciennes qui ont été abondamment photographiées en ce samedi ensoleillé.

Dodge bicolore de 1940. (Photos Denis-Olivier Maillefer)

Appelé à apporter ses suffrages aux plus appréciées, le public a plébiscité l’imposante Cadillac Sedan de 1937, l’aérienne Lamborghini Countach de la fin des années 1980 et la Dodge bicolore de 1940, d’ailleurs à disposition pour des mariages.

Jaguar MK2. (Photos Denis-Olivier Maillefer)