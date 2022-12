On parlera au minimum d’alignement des planètes et du calendrier, pour ne pas dire d’un signe du destin sur ce site de Saint-Loup spirituellement habité par la Communauté des diaconesses, par ailleurs en phase de redéfinition de ses missions.

Jugez un peu: fin juin de cette année, les résidents de l’EMS du Pavillon Germond déménageaient dans leur nouveau bâtiment d’Orbe. Début août, le pavillon reprenait vie avec l’arrivée d’une soixantaine d’orphelins ukrainiens.

Partenariat

Fruit d’une belle collaboration, le projet s’articule autour de la Communauté de Saint-Loup qui met à disposition les locaux du pavillon pour une durée de deux ans et demi. L’exploitation est confiée, sur mandat de la DGEJ (Direction générale de l’enfance et de la jeunesse), à la fondation basée à Vevey, anciennement les Airelles, récemment rebaptisée Fondation Enfance Emma Couvreu. Cette importante fondation forte d’environ 200 collaborateurs gère quatre autres foyers dédiés à la protection de mineurs dans le canton. Les bénéficiaires de l’accueil, à ce jour 61 enfants entre 6 mois et six ans d’âge proviennent de deux orphelinats de l’est de l’Ukraine, Kamenskoje et Marioupol. Précisons que pour l’orphelinat de cette dernière ville, les effectifs ont été scindés en deux et que les enfants les plus grands sont accueillis en Valais, au Bouveret.

Exfiltration

Dans un moment d’échanges, Natalia, l’adjointe de direction du foyer de Kamenskoje et le directeur de la Fondation Enfance, Ladislas Hierholtz, rappellent le processus de décision qui a conduit à cette délicate opération d’ «exfiltration». La guerre, les bombardements, l’obligation de rester enfermés ont enclenché la décision de partir. La Pologne, la Lettonie, Berlin ont été envisagés; finalement ce sera la Suisse. La logistique a été assurée par la Fondation Enfance qui s’est rendue sur place en Ukraine avec un car pour emmener 25 enfants.

Parallèlement, il a fallu préparer, dans des délais très serrés, l’accueil et l’engagement d’une soixantaine de personnes.

Prendre ses marques

A entendre les responsables et après visite du site proposée à quelques représentants de la presse, le fonctionnement est positif. Les enfants apprécient les grands espaces verts, se sont habitués à quelques différences de goût dans l’alimentation, ont découvert les épinards… Les plus âgés d’entre eux fréquentent l’école. A relever qu’ils ont déjà fêté la Saint-Nicolas le 6 décembre, dans l’attente du Noël orthodoxe le 7 janvier. Les sœurs, quant à elles, sont ravies de cette jeunesse environnante.

Moments de détente à la salle de jeux et lecture ( Photo Denis-Olivier Maillefer)

L’adjointe de direction, par le truchement de Marina, l’interprète, déclare que son équipe « admire la beauté de la nature» et précise, face à d’éventuelles difficultés d’adaptation qu’«il est plus facile de s’adapter quand on est en groupe».

Anne-Lise Sprunger, présidente du comité de pilotage de l’avenir de Saint-Loup, rappelle que le site est en restructuration, avec son projet de village thérapeutique et que la volonté était «de privilégier l’accueil d’enfants».

Les différents acteurs impliqués réalisent un magnifique travail et la rencontre avec ces enfants pris en charge de manière à la fois très professionnelle et humaine redonne une petite lueur d’espoir dans notre univers de violence.

Information concernant les photos: il nous a été demandé de ne pas faire de portraits rendant les enfants identifiables.