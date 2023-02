Bienvenue aux nouveaux citoyens!

Ce mardi 31 janvier, Orbe accueillait ses nouveaux citoyens à l’Hôtel de Ville. Après la partie officielle, la soirée s’est poursuivie au Casino. Impressions croisées.

La cérémonie a débuté avec un discours de bienvenue prononcé par Mary-Claude Chevalier, syndique de la commune d’Orbe. Ont ensuite pris la parole : Cecilia Vega, présidente du Conseil communal, Stives Morand, préfet du district, Xavier Duquaine, secrétaire municipal, Serge Berthoud, municipal des services techniques, Didier Zumbach, municipal au service à la population et finalement Jean-Marc Bezençon, municipal de la cohésion sociale: un menu copieux! La soirée s’est poursuivie et terminée au casino d’Orbe autour d’un repas offert par la commune.

Qu’a retiré Gabriel Gloor, Urbigène de 17 ans, de cette cérémonie? «J’ai trouvé les différents discours intéressants malgré le grand nombre d’informations. Je me réjouis de pouvoir apporter ma contribution à ma commune, par exemple de par mon droit de vote, je repars de cette cérémonie avec une meilleure compréhension de la fonction de ma ville… et avec le ventre plein!»

«Je suis arrivée en Suisse en 1990», raconte pour sa part Adrianna Masson. «Je me suis fait naturaliser en septembre 2022, de même que mes deux enfants: j’avais besoin de me sentir appartenir à ma commune, d’obtenir le droit de vote et de me sentir prise en considération en tant que citoyenne suisse. C’est aussi ma façon de dire merci à cet endroit qui m’a accueillie. Je repars sereine de cette cérémonie; je remarque que la commune s’engage pour le bien-être et l’amélioration de notre quotidien, ainsi qu’à la promotion et à la prise en considération de la jeunesse. J’entends maintenant m’engager dans un chemin vers l’autonomie de par le vote, la vie citoyenne et les initiatives communes, d’apporter ma pierre à l’édifice.» Pour Mary-Claude Chevalier, syndique de la commune d’Orbe, «cette cérémonie garde son importance et est nécessaire pour toutes les personnes entrant dans la vie civique. Même s’il est parfois compliqué de trouver un équilibre dans les différents discours, pour faire en sorte que ceux-ci correspondent aux différents intérêts et âges des personnes présentes! J’attends de cette séance que chaque personne présente reparte avec toutes les réponses à ses questions, et qu’elle ait une bonne idée de son rôle possible dans son implication à la commune. Je tiens à ajouter que malgré ce côté très «protocolaire», la cérémonie des promotions civiques reste avant tout un moment agréable, de partage et de rencontre.»