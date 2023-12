Rassemblés dans l’attente de Noël

Le brouillard et le froid n’ont en rien retenu la population de se déplacer à la fenêtre de l’Avent de l’école et de la commune, ce lundi 18 décembre. Dans la cour de récréation, qu’on aurait presque souhaitée plus vaste ce soir-là, un magnifique sapin et un riche buffet généreusement accompagné de vin chaud et de thés fleuraient bon Noël.

Chantée des enfants des quatre classes de Valeyres. (Photos Catherine Fiaux)

Les sept maîtresses de l’établissement primaire et leurs quatre classes avaient concocté une chantée qui a ravi tant parents qu’enfants. Une huitantaine de bambins emmitouflés dans leurs bonnets, bottes et gants ont chanté Noël, cette fête qui parle de l’amour qui rassemble, sous l’œil attendri et les feux des portables de leurs familles. La syndique, Anne Baumann, a relevé la chance d’avoir encore des classes et de super institutrices au village.

Crèche vivante du culte de l’enfance. (Photos Catherine Fiaux)

La soirée s’est poursuivie au son solennel et éclatant des cuivres et des percussions de la fanfare l’Echo des campagnes, alors que sur les fenêtres de l’école les télécabines rouges escaladaient inlassablement les vitres en direction des étoiles. Finalement, dans la cour du château, le culte de l’enfance de Valeyres-sous-Rances et Rances de la paroisse de Ballaigues et Lignerolle a proposé une crèche vivante tout à fait remarquable. Marie et Joseph, les bergers, l’âne et les chèvres – très stoïques –, les anges ainsi que les rois mages ont interprété le miracle de la naissance de Jésus. Les textes dits par Stéphanie Hugues et Anne Michaud illustraient à merveille la scène. L’assemblée a repris en chœur Il est né le divin enfant, un moment de grâce et de fraternité qui a illuminé la soirée.