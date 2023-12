Manifestation : Fenêtre météo ensoleillée pour marché bien achalandé

Entre les stands, on progresse à petits pas, contournant les poussettes, enjambant les laisses de toutous tout joyeux de découvrir de nouveaux copains, évitant de heurter des chalands en pleine dégustation, avant de provoquer à son tour un bouchon quand on rencontre amis et connaissances, ou qu’on s’arrête pour écouter le choeur des élèves de Montchoisi, perchés sur la fontaine de la place…

Décos de Noël et couronnes de l’Avent, bières, vins, thés et chocolats chauds, caramels et plats exotiques, tricots, saucissons, fromages et autres produits du terroir: le Marché de Noël d’Orbe, 27e édition, a réuni quelque 140 exposants aux propositions très diverses, dimanche dernier, mais aussi un public nombreux, grâce à une météo dominée par le soleil – une fenêtre, comme disent les météorologues, assez inespérée en cette fin d’année détrempée! Les organisateurs n’avaient donc pas menti, quand ils assuraient avoir commandé le beau temps…