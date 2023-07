L’Europe de Cluny en terre vaudoise

Le premier week-end de juillet, Romainmôtier et Payerne ont accueilli une centaine de délégués de la Fédération européenne des sites clunisiens. Au coeur des discussions, l’inscription des lieux au patrimoine mondial de l’UNESCO.

A l’occasion de leur assemblée générale, tenue à Payerne, plus de cent représentants de la Fédération européenne des sites clunisiens (FESC), suisses, mais aussi français, allemands, italiens, espagnols et portugais, ont visité notre région durant trois jours.

Cluny, ordre monastique de l’église catholique, s’est répandu en Europe entre le Xe et le XVIIIe siècle. Le mouvement ayant durablement marqué l’histoire de ce continent, un dossier de candidature à une inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO va être déposé. Cette perspective a naturellement occupé une grande partie des discussions lors de l’assemblée à Payerne, puis lors de la visite de Romainmôtier – deux parmi les treize sites clunisiens de Suisse, qui comptent aussi dans leurs rangs Baulmes et Montcherand.

Trésors

L’assemblée générale a élu Léo Piguet trésorier de la Fédération, poste précédemment occupé par le préfet Fabrice De Icco. Municipal à Romainmôtier, Léo Piguet était également chargé d’organiser, samedi 1er juillet, la visite des délégués dans et autour de l’abbatiale. «Cette grande dame a tout d’abord été une abbaye indépendante, avant de devenir un prieuré, puis un temple protestant et maintenant un haut-lieu de l’œcuménisme romand», a introduit Michel Gaudard, président de l’association des sites clunisiens suisses et ancien président de la FESC. Le concert donné par l’organiste Michel Jordan a permis d’apprécier l’extraordinaire acoustique de l’édifice. «L’orgue actuel, 35 registres et 4 claviers, de style baroque et d’inspiration méridionale, date des années 1970», a précisé le musicien, rappelant que Diana Ross s’était mariée ici, sous les yeux du Tout-Hollywood.

Michel Gaudard, président de l’association des sites clunisiens suisses. (Photo Yves Mouquin)

Lieu vivant

Quelques allocutions ont encore résonné sous les voûtes millénaires, dont celles de Leo Piguet et de Marc Fleuret, vice-président de la FESC et président du département de l’Ain. «L’abbatiale n’est pas un musée, mais un endroit vivant, un patrimoine entretenu par le canton et animé par des gens du lieu», a de son côté souligné Fabrice De Icco. Des visites par groupes de l’enceinte du cloître, du prieuré et du bourg ont suivi, sous sa houlette et celles de Michel Gaudard et d’Olivier Grandjean, de la Fondation de Romainmôtier. La tête farcie d’histoire et d’anecdotes, les délégués ont ensuite apprécié apéritif, fondue et salade de fruits, préparés et servis à la Maison des moines par la rôtisserie Au Gaulois et l’équipe de la fromagerie Hauser de la Praz, avant de reprendre le chemin de leurs villes respectives.