La Marche Bleue s’est arrêtée à Orbe

Partie de Genève le 1er avril, la Marche Bleue traverse la Suisse romande pour arriver à Berne le 22 avril. Parvenue à Orbe en fin d’après-midi, le lundi de Pâques, elle en est repartie mardi matin en direction d’Yverdon-les-Bains.

Initiée par plusieurs femmes, la Marche Bleue a pour but de remettre à Berne une pétition demandant que la Suisse respecte les accords de Paris de 2015 sur le climat. La manifestation est planifiée depuis plus de 6 mois, et chaque étape a bien entendu été organisée à l’avance.

De gauche à droite, les organisatrices et la Municipalité d’Orbe: Irène Wettstein, Jean-Marc Besançon, Mary-Claude Chevalier, Bastienne Joerchel, Valérie d’Acremont et Julia Steinberger.

Le lundi de Pâques, la Marche est ainsi partie de Saint-Barthélemy, près d’Echallens, et arrivée en fin d’après-midi à Orbe. Un groupe d’Urbigènes leur avait préparé un souper: un minestrone local, du pain et du fromage de la région. La Commune a offert le vin et mis à disposition l’abri PC – les participantes en ont été ravies, car elles avaient eu quelques expériences inconfortables les dernières nuits. Le lendemain, après un copieux petit déjeuner, le groupe de marcheuses est reparti en direction d’Yverdon; à midi c’est la commune de Champvent qui leur offrait le repas.

Les organisatrices de la Marche sont très contentes des rencontres et des échanges provoqués par leur démarche. Chaque semaine une journée thématique, avec des visites et des ateliers, est organisée dans une ville-étape. Ce samedi, cette journée se déroulera à Neuchâtel, de 10 h 30 à 17 h, sur le thème «Vivre mieux demain: santé, alimentation, agriculture, biodiversité».

Bon à savoir: on peut accompagner la Marche pour n’importe quelle(s) étape(s), sans forcément s’inscrire (ni forcément s’habiller de bleu); il est toutefois nécessaire de s’inscrire pour les nuitées. Par ailleurs, si les textes sont rédigés au féminin, les marcheurs sont également bienvenus! Enfin, on peut emmener son chien, hormis pour l’étape du 16 avril qui traversera la réserve naturelle du Fanel.

www.lamarchebleue.ch/

L’appel de la Marche BleueNous, La Marche Bleue, appelons la Suisse à respecter l’Accord de Paris qu’elle a signé.Dans ce but, nous appelons l’ensemble de la société, en particulier les acteurices politiques, économiques et associatifs en concertation avec la population et la communauté scientifique, à tout mettre en œuvre, avec une priorité absolue, pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre de moitié d’ici 2030 et atteindre le niveau net zéro avant 2050, tout en protégeant nos écosystèmes et en assurant l’équité de nos sociétés.