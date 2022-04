Jubilé pour une centenaire : Marie-Julie Matthey Herbez a cent ans

Née Marie Herbez le 13 avril 1922 à L’Abergement, Marie Matthey a fêté ses cent ans, le 13 avril dernier à l’EMS L’Oasis de Moudon. Aujourd’hui, elle est à Chamblon pour une brève convalescence. La jubilaire qui habite toujours Peney (Vuiteboeuf) se trouve dans cet établissement gériatrique pour un séjour de courte durée à la suite d’une chute qui l’a affectée au niveau de la mobilité.

Marie Matthey était entourée à cette occasion d’une partie de sa famille, à savoir sa sœur Angèle (1928) et ses deux nièces Sylviane et Christine. Elle a eu la douleur de perdre trop tôt une autre sœur prénommée Irène. Du côté des officiels, le préfet Fabrice de Icco, trois membres de la Municipalité de Vuiteboeuf, (Nadine Grandjean, Gaétan Wagnières et Gaël Degiez) étaient présents. Le préfet de Icco a adressé ses félicitations à la reine de la journée de la part du Conseil d’Etat vaudois et plus particulièrement de Christelle Luisier Brodard, cheffe du Département des institutions et du territoire. Il lui a remis des bouteilles de vin et un bon pour acheter quelques livres puisque la lecture est une des passions de Mme Matthey. Du côté des autorités de Vuiteboeuf, c’est la municipale Nadine Grandjean qui lui a adressé quelques mots relatifs à la famille, à la commune et à l’héritage que l’on peut laisser après cent ans d’existence. En guise de cadeau et de reconnaissance, les autorités de Vuiteboeuf lui ont offert, à sa demande, un magnifique parasol dont elle profitera en passant de belles heures de tranquillité sur sa terrasse de Peney.

Marie Matthey a été émue par la fête organisée en son honneur. Elle n’en revenait pas que de nombreuses personnes aient fait le déplacement de Moudon rien que pour elle. Elle a déclaré son émoi en répétant à plusieurs reprises: «Merci d’être venus jusqu’à Moudon pour me voir aujourd’hui, je crois que je rêve, je suis vraiment trop gâtée.» Elle évoque alors une grande partie de sa vie, sa naissance à L’Abergement entourée de ses deux sœurs avec des parents dont le papa travaillait «aux chocolats» à Orbe. Après l’école à L’Abergement, elle apprend le métier de couturière qu’elle ne pratiquera pas longtemps, «il n’y avait pas trop de travail pendant la guerre» précise-t-elle. «Puis, je me suis mariée et avec mon mari Emile, nous avons adopté deux enfants Jean Lou et Martine.»

Plus personnellement, Marie Matthey précise que durant toute son existence, elle a vécu des moments intenses de bonheur mais également quelques périodes de trouble, de désespoir et de difficultés. «Et, ce sont peut-être tous ces soucis qui m’ont armée pour vivre aussi longtemps. J’aimais le métier de bureau que je faisais à l’Usine de Vuiteboeuf. Aujourd’hui j’apprécie encore la lecture comme déjà dit mais également le yoga. Plus jeune, j’ai pratiqué avec un immense plaisir la marche et le ski.» Clin d’œil du destin, aujourd’hui, sa nièce Christine Guy vient d’emménager dans la maison natale de L’Abergement. Evelyne Berruex, sa voisine qui va la voir tous les jours, parle d’une dame très coquette, qui aime se faire belle. Elle confirme sa passion pour la lecture mais également pour le scrabble et elle apprécie la bonne table tout comme les pâtisseries qu’elle confectionne volontiers. Mme Matthey est plutôt gaie, et, sans être trop amère, elle préfère ne pas trop parler du passé.