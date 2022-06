Vie sociale : Pérennité du jardin d’enfants « Imagine »

Petite enfance – La créatrice de ce lieu d’accueil ayant annoncé la cessation

de son activité, ce sont deux amies, habitantes de Vaulion, qui reprennent

les rênes de ce jardin d’enfants

fort apprécié dans tout le Vallon du Nozon.





Anne Roch, plus connue sous le diminutif de «Ptit’Anne», a créé en 1993, dans la maison familiale à la Grand-Rue, un atelier de créativité enfantine. Au vu du succès rencontré et de la demande, elle ouvrit l’année suivante le jardin d’enfants «Imagine». De nombreux enfants ont passé par ces deux structures, et une fois adultes, y inscrivent leurs propres enfants. C’est donc après une trentaine d’années d’activité de ce lieu de vie que cette précurseuse passe le témoin. Ce sont donc Adeline Languetin et Carine Suter, spécialistes de la petite enfance et répondant aux exigences de l’OAJE (Office d’accueil de jour des enfants) qui sont impatientes d’en reprendre l’exploitation. «Imagine» subsistera dans les mêmes locaux, au 11 de la Grand-Rue.

La plaquette du 11 de la Grand-Rue ne sera pas enlevée (photo Jean-Claude Seydoux)

A partir du lundi 29 août, Adeline et Carine accueilleront les enfants dès l’âge de 30 mois et jusqu’en début de scolarité. Si, dans un premier temps, une ouverture des lundis et jeudis matin est prévue, cette offre pourra être amenée à être adaptée selon la demande. Il en va de même des activités qui seront proposées aux petits, qui seront complétées ou modifiées pour s’adapter au plus près du développement et de l’apprentissage de la vie.

Ce lieu est apprécié autant des enfants qui le fréquentent que des parents, des amitiés se créant d’un côté comme de l’autre. Des places sont libres pour accueillir de nouveaux enfants. Contact peut-être pris au 078 821 01 50 ou par e-mail: imagine.vaulion@gmail.com.