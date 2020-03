Il n’attend qu’un amateur : LA COMPLAINTE DE L’HARMONIUM

Je la mériterais pourtant bien, cette retraite

Après tant d’années à jouer des soufflets

A cliqueter du clavier, à faire vibrer mes lames

A varier des registres

A porter le chant des paroissiens

Marier tant de Vaulienis

Accompagnant vers l’au-delà

Bénissant les naissances d’accents joyeux

Supportant les doigts d’organistes énervés

A donner de mon souffle tant et plus

J’étais là, à côté de la chaire,

A marquer le temps, à donner le ton

Et tout cela pendant plus de soixante ans

Vient l’heure du bilan, le temps de l’angoisse

Car qui me veut, maintenant au chômage?

Remplacé, délogé par un orgue neuf?

Je suis chez Danièle, pour un temps

Qui me loge en son boudoir

En attendant… Quoi?

Y a-t-il un collectionneur, un amateur, un sauveur?

Ils n’en auront que pour les frais de transport

J’ai encore à donner, jouez-moi encore, par pitié.

Contactez le journal pour m’épargner

Tendez-moi les bras

Ou faites le 079 775 45 76.