Pour une mobilité plus sûre et de qualité

MOBILITÉ – La commune d’Orbe dispose désormais d’un Office de la mobilité.

La Commune d’Orbe s’est dotée au 1er juillet 2021 d’un Office de la mobilité. Rattaché au dicastère de la Stratégie dirigé par la syndique Mary-Claude Chevalier, il collabore activement avec les différents services communaux au vu du caractère transversal de la mobilité. Ce nouvel office est placé sous la responsabilité de Samuel Glayre qui a rejoint la Commune en tant que responsable mobilité en juin 2020.

Ces collaborations interservices plaisent beaucoup à Samuel Glayre. Si ce dernier traite quotidiennement des questions de planification et d’exploitation des réseaux de mobilité, il investit un temps important en échanges avec les divers services communaux pour que les différents projets de la Commune intègrent explicitement et avec méthode les questions de mobilité.

Des rues à double sens pour les vélos

En collaboration avec les Services techniques et la Sécurité publique, plusieurs axes routiers à sens unique ont été récemment ouverts à double sens pour les cycles afin de faciliter et d’encourager ce mode de déplacement. Il faut d’ailleurs savoir que la législation fédérale prévoit depuis 2016 que le contresens cyclable soit la règle et non plus l’exception. Ainsi, à Orbe, plus de la moitié des quelque 2 300 mètres de route à sens unique sont aujourd’hui ouverts aux vélos dans les deux sens, offrant de nouveaux itinéraires sans détour pour les cyclistes. Compte tenu des caractéristiques de la rue Centrale, il a été décidé de ne pas y autoriser les cycles en double sens dans l’attente d’un réaménagement de cet axe. Pour limiter les conflits avec les piétons sortant des bâtiments, quelques pots de la Grand-Rue ont par ailleurs dû être déplacés, encourageant ainsi les cyclistes à ne pas raser les murs. A noter que des supports pour parquer les vélos ont été installés dans différents points du centre-ville. Enfin, il est bon de rappeler que les vélos et les trottinettes électriques doivent rouler sur la route et n’ont donc pas leur place sur les trottoirs.

Faire pédaler les pendulaires

Dans le cadre de ses fonctions, Samuel Glayre fait aussi partie de la commission mobilité de l’ADEOC (Association de Développement Economique Orbe-Chavornay) qui a mis au point et diffusé récemment une cartographie de mobilité douce pour les pendulaires de la région.

Samuel Glayre ne chôme pas, car il y a beaucoup de projets dans lesquels l’aspect mobilité est important: les trajets des écoliers, le développement d’Orbe-Sud, le stationnement, sans oublier l’impact climatique de la mobilité. Il doit ainsi anticiper les problèmes et poser les bonnes questions, notamment en ce qui concerne la réalisation d’accès pour les futurs projets de développement urbain. Compte tenu des caractéristiques de la commune, Samuel Glayre souligne l’importance du développement de la mobilité douce: il verrait ainsi d’un bon œil les écoliers se déplacer prioritairement à pied ou à vélo et, dans un second temps, avec l’Urbabus. Pour se rendre plus loin, les transports publics sont à privilégier, même si la voiture va sans doute rester encore un moment un mode de transport prisé des Urbigènes. Enfin, Samuel Glayre se réjouit bien évidemment de l’arrivée du RER à Orbe.