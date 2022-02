Février sans supermarché, ou essayer de nouvelles habitudes de consommation

CONSOMMATION – Lancée en 2017 par le site neuchâtelois «En Vert Et Contre Tout», l’initiative «Février sans supermarché» encourage à mettre de côté, durant au moins un mois, la grande distribution afin de privilégier les commerces de proximité en favorisant les circuits courts.

Prêt à relever le défi?

Pour la 6e année, le défi est donc de s’approvisionner en février au maximum chez les petits commerçants indépendants qui proposent des produits locaux, de saison, souvent bruts. Il s’agit ainsi de consommer mieux, moins – on évite le gaspillage – en soutenant les commerces proches tout en ménageant la planète. Un changement de réflexe l’espace d’un mois (petit par ailleurs!) peut mener à une habitude régulière. Les courses, de corvée incontournable, deviennent un moment social d’échange où le commerçant saura vous conseiller en prenant le temps. Bannir le suremballage, le kilomètre alimentaire et la politique des prix méprisant le petit producteur, tel est aussi l’enjeu.

Le Vrac, un mode de consommation différent, bon pour vous, pour la planète et les producteurs locaux.

Pas un boycott, mais une incitation L’initiative par ailleurs est claire; il ne s’agit pas de culpabiliser, mais d’inciter à re-découvrir les épiceries, fromageries, boucheries, magasins de fleurs, cordonneries, librairies, quincailleries et tant d’autres situés près de chez vous. Se passer d’un seul coup totalement des supermarchés serait utopique, mais l’idée est de voir qu’il est possible de consommer autrement et que chaque petit geste compte.