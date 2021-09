DÉMONSTRATION – Le festival n’a pas pu éviter la pluie du dimanche après une affluence record le jour d’avant.

Qu’importe, la bonne humeur était au rendez-vous à l’extérieur du musée où diverses animations étaient prévues: cornemuses, tir à l’arc, démonstration de forge artisanale et de forge médiévale. On était d’ailleurs accueilli par la percussion à quatre temps de quatre forgerons aux bras noueux tapant en rythme sur une barre rougie. On pouvait même se mettre aux pédales du cyclotron, vélo couplé à une tronçonneuse en place de la roue avant, moyen écologique et décalé de se faire du bois de feu à la force des mollets. Les bénévoles accueillaient les gourmands et assoiffés et les saucisses grillaient sous la main attentive du conservateur du musée.

Les couteliers n’étaient pas oubliés. Ils accueillaient les visiteurs et disposaient d’une tente rien que pour eux, tente qui ouvrait sur les activités de la forge. Il faut dire qu’ils ont été privés de leur traditionnel festival pour raison sanitaire bien sûr. Ce festival des forgerons était d’ailleurs là pour remplacer celui des couteliers, mais aussi pour ouvrir une nouvelle étape. Il est dans les plans du nouveau conservateur de développer les métiers de la forge. Et les premiers résultats sont là: le Musée du fer est inscrit maintenant à l’inventaire immatériel vaudois et va pouvoir offrir des cours de formation, des événements, des rencontres.

Le festival, qui se poursuivait le lundi, pouvait s’enorgueillir d’avoir accueilli un millier de visiteurs malgré le temps. Le musée se développe donc. Une visite sur son site et à la page des événements vous donnera certainement envie d‘aller y faire un tour, ne serait-ce que pour (re)découvrir ces lieux pittoresques.