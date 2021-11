Avec «Réinventez votre ville», les Urbigènes vont s’approprier l’espace public

Vous voulez dynamiser, aménager, embellir un espace public de la ville? Avec «Réinventez votre ville», c’est possible! La Commune d’Orbe lance aujourd’hui cet appel à projets à l’intention de toute personne, collectif ou association qui désire se lancer dans cette belle aventure citoyenne.

Les citoyennes et citoyens sont invité-es à participer à la transformation de leur ville grâce à l’appel à projets «Réinventez votre ville» lancé par la Commune d’Orbe. Cette initiative, proposée dans le cadre d’Orbe’1350 sentiments, veut encourager la participation citoyenne afin de valoriser et augmenter l’attrait de l’espace public.

Vingt-deux lieux de typologies, surfaces et fonctions différentes ont été sélectionnés un peu partout dans la ville. Toute personne, collectif ou association peut soumettre un projet pour réinventer la ville et créer du lien social de proximité.

La Commune d’Orbe fait appel aux besoins et à la créativité de ses citoyen-nes pour proposer et réaliser des projets variés, de petite ou de grande ampleur, temporaires ou permanents. Cela peut notamment être l’ajout de mobilier urbain et/ou ludique, la création d’une oeuvre artistique, la végétalisation d’une surface, l’organisation d’un événement ou encore l’aménagement d’un espace de rencontre dans l’un des lieux sélectionnés.

En plus de la mise à disposition d’un espace public, la Commune d’Orbe offre un soutien aux porteurs-ses de projets: un accompagnement dans la réflexion du projet, une aide pour sa mise en oeuvre et un soutien financier, dans la limite du budget global à disposition et en fonction du nombre de projets retenus.

La Municipalité se réjouit de découvrir les idées concrètes que les citoyens souhaitent proposer et réaliser pour réinventer leur ville. Cette démarche citoyenne s’inscrit pleinement dans le projet «Orbe’1350 sentiments» initié en 2017 et visant à soutenir les initiatives des habitant-es.

En pratique

Les idées de projet sont à transmettre au plus tard le 13 février 2022, au moyen du

formulaire dédié.

Après une sélection par un jury, les porteurs-ses de projet pourront concrétiser

leur projet d’ici fin août 2022.

Les espaces sélectionnés, les conditions de participation et toutes autres informations

utiles sont à retrouver sur le site internet: www.orbe. ch/reinventez-votre-ville.

L’Office de la durabilité est à votre disposition pour tout renseignement.