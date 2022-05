Conseil communal : Mise en service de la gare du Day

Séance – La présidente du Conseil communal, Emmylou Maillard, commence la séance à

20 h. 15 précises dans la «grande salle» du Casino de Vallorbe. Elle passe la parole aux différents rapporteurs des commissions chargées d’étudier les trois préavis municipaux qui seront adoptés presque à l’unanimité, sauf le deuxième avec deux avis contraires.

Le premier préavis traite d’une demande de crédit de Fr. 674 000.– pour la mise en séparatif et l’assainissement du réseau en eau claire, du remplacement de la conduite d’eau potable, de l’aménagement du giratoire et de l’interconnexion en eau potable entre les communes de Vallorbe et Ballaigues, suite aux travaux de sécurisation entrepris par l’Office fédéral des routes (OFROU) sur le tronçon N09 ANT Vallorbe – Essert Pittet/Douane de Vallorbe – Jonction Ballaigues. La Municipalité a jugé prudent de profiter de la réfection de la chaussée par la Confédération pour y entreprendre en parallèle la maintenance des conduites sous la partie communale de la route nationale, ce qui permettra d’économiser environ Fr. 180 000.–.

Le deuxième préavis pour une demande de crédit de Fr. 549 500.– porte sur le remplacement de la chaudière du bâtiment du stade des Prés-sous-Ville après 25 ans de fonctionnement. Elle sera remplacée par une installation de chauffage à bois déchiqueté qui permettra également de fournir de l’eau chaude. En complément, la pose de 80 panneaux photovoltaïques permettra de produire une source d’énergie complémentaire en auto-consommation.

Le troisième préavis concerne une demande de crédit de Fr. 48 800.– afin de pouvoir aménager le columbarium avec la réfection du mur dont le crépi s’effrite.

La Municipalité présente ensuite trois préavis, «Projet d’assainissement de la place du Pont avec la création d’une interface de transports publics», «Acquisition et installation d’un silo à sel», «Modification du règlement et tarifs du contrôle des habitants». Ces objets sont donc envoyés en commission pour étude.

Dans les communications de la Municipalité, la plus importante est présentée par Stéphane Costantini, syndic, concernant le futur aménagement de la Maison de commune et de la place du Pont. La nouvelle gare du Day sera mise en service le 16 mai avec une inauguration prévue le 18 juin où la population est conviée. Le projet éolien «Sur Grati» va reprendre avec des mises à l’enquête pour l’acheminement des machines et infrastructures à la suite de la décision du Tribunal fédéral rejetant les recours.

Une motion appuyée par plus de cinq conseillers communaux est déposée par Jacques-André Chezeaux visant à interdire la circulation aux véhicules de 3,5 tonnes dans la Grand-Rue. Les questions, remarques posées par les membres du Conseil communal abordent des sujets très divers, traitant du problème du stationnement lors de manifestations, du comportement dangereux de chauffards sur la rue reliant la poste à la halle des fêtes, de la route d’accès et d’un cheminement piéton le long de la rivière pour la nouvelle gare du Day, des espèces forestières peu adéquates plantées en remplacement des arbres abattus dans la zone de la piste Vita.