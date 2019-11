Exposition : Dialogue entre l’art et l’artisanat

Du 7 au 10 novembre, l’Association Jura Artistique, fondée en 1978 par le docteur Georges Dumistresco, a organisé pour la toute première fois son exposition au Musée du Fer et du Chemin de fer. Son président, en place depuis août de cette année, Richard Parkinson, s’est réjoui de ce nouveau départ et a souligné l’importante et fructueuse collaboration qu’il a pu avoir avec le conservateur du musée Simon Leresche. Pour sa part, Richard Parkinson, de nationalité anglaise mais habitant Vallorbe depuis pusieurs années, s’est beaucoup investi pour pérenniser l’association qu’il préside.

Et le résultat est là ! Sur quatre étages, entre marteaux, enclumes, poulies et trains, 14 exposants peintres, sculpteurs sur bois et photographes, ont investi les différents locaux, donnant au musée un aspect féérique offrant aux visiteurs un voyage initiatique au travers de leurs œuvres aussi diverses que variées. Lors du vernissage, Richard Parkinson était ému: «Je suis très touché par l’investissement de chacun des participants de cet événement. Je ne peux que les remercier tout comme nos sponsors, les autorités communales et nos visiteurs estimés à environ 400 sur les quatre jours, ce qui est un beau succès!»

Cette exposition a montré que le Musée du fer et du Chemin de fer offre un cadre exceptionnel pour des animations culturelles telles que celle-là. La voie est donc tracée pour l’avenir…