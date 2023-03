Lentilles: le retour

A Bretonnières, la famille Collomb a réhabilité voici sept ans une culture emblématique du village: la lentille.

Depuis que Jacob a acquis le droit d’aînesse d’Esaü contre un plat de lentilles, ces légumineuses n’ont pas toujours eu bonne presse. Pendant longtemps, elles ont eu le rôle de substitut à la viande, quand on ne trouvait cette dernière dans les assiettes que le dimanche ou pour les grandes occasions. Mais les voilà aujourd’hui qui regagnent des lettres de noblesse, tout en se diversifiant. De quoi attirer l’attention de plusieurs agriculteurs de la région, comme Pierre-Daniel Collomb et son fils Vincent, à Bretonnières – imités désormais par d’autres agriculteurs à La Sarraz, Montagny et Lussery-Villars.

Au pays des Caque-Lentelyle

Pendant très longtemps, avant que cette culture ne perde de son attrait, le village de Bretonnières tirait de la lentille une bonne partie de ses revenus. Le sobriquet de ses habitants n’est-il pas «lè Caque-Lentelyle», qui se passe aisément de traduction? Voici sept ans, la famille Collomb a relancé cette tradition séculaire; elle en produit maintenant régulièrement l’équivalent d’une tonne environ, résultat d’une culture sur un hectare. Ces lentilles se vendent entre Mathod, Juriens, Romainmôtier, L’Abergement, Orny, Ballaigues, et bien sûr à Bretonnières, dans une boutique accessible au centre du village.

Un sol favorable

Ce n’est pas que la volonté de replonger dans les traditions qui a poussé les Collomb à tenter l’expérience, toutefois. Le sol de Bretonnières est en effet particulièrement bien adapté à cette culture: il est sec, perméable, car non glaiseux, avec un taux d’humus élevé. La lentille offre par ailleurs un compromis intéressant dans la rotation des cultures par son apport en azote, comme le trèfle d’ailleurs. De plus, elle ne demande pas de labourage ni d’engrais et supporte les périodes sèches, ce qui n’est pas le moindre des avantages actuellement.

Cette culture a toutefois aussi quelques inconvénients: elle exige un terrain très plat et aussi peu caillouteux que possible; en effet, la récolte est effectuée à l’aide d’une moissonneuse-batteuse dont la hauteur de fauche est abaissée au maximum, vu la très faible taille des plantes. Elle demande aussi un traitement herbicide, afin d’empêcher les mauvaises herbes d’étouffer les plantes cultivées. Il est nécessaire enfin de s’occuper de la récolte rapidement, pour éviter les moisissures, et de séparer le bon grain de l’ivraie, surtout les cailloux susceptibles d’avoir été avalés par la moissonneuse, et si préjudiciables à l’intégrité de nos molaires.

Continuité

Cette année, l’exploitation Collomb sera remise officiellement à Vincent. Ce dernier va poursuivre la culture de la lentille verte, originaire du Puy-en-Velay. Et la permaculture est dans le viseur, pour se rapprocher des conditions et des pratiques de nos ancêtres.