Environnement : Une crue record pour l’Orbe

Il n’aura pas échappé aux Urbigènes que la plaine de l’Orbe a frôlé l’inondation. La montée des eaux a en particulier menacé les habitants des rives, qui ont trouvé un avis de crue potentiel de la police placardé sur leur porte en rentrant chez eux, le 14 novembre.

Les inondations consécutives aux fortes pluies de cet automne 2023 ont touché l’ensemble du pays. La Vièze à Monthey ainsi que l’Arve à Genève ont ainsi fait l’objet d’une surveillance accrue, tandis que la basse-ville de Fribourg a été submergée par la Sarine.

L’état d’alerte passé, Xavier Duquaine, secrétaire municipal d’Orbe, a reçu L’Omnibus pour raconter le branle-bas de combat qu’a été la journée du 14 novembre.

Crise sous contrôle

Mardi 14 novembre à 8 h 30, la commune est avertie par la direction générale de l’environnement (DGE) d’un risque important de crue de l’Orbe. Une cellule de crise se met en place, réunissant la syndique, la sécurité publique et les services techniques de la ville, en collaboration avec la protection civile et le service de défense incendie et secours de la plaine de l’Orbe (SDISPO). Tandis que le débit moyen de l’Orbe se situe autour de 18 m³/s, il atteint 112 m³/s aux alentours d’une heure du matin ce 14 novembre !

La commune est préparée à cette situation et les cartes d’inondation sont fréquemment revues. Le SDISPO décide rapidement de fermer le chemin des Présidents et d’évacuer le parking du Puisoir. La police informe les habitants d’une crue potentielle susceptible de survenir au milieu de la nuit. Dans ces conditions extraordinaires, Il existe un risque que des débris soient emportés, entraînant des dommages potentiels, voire la destruction de ponts. Le hasard faisant parfois bien les choses, un groupe de 180 personnes était au Puisoir pour un cours de répétition avec la protection civile alors qu’un tronc d’une dizaine de mètres s’était encastré dans le pont. Celui-ci a été dégagé rapidement au moyen d’une grue.

Une décennie de travaux

Les étés sont de plus en plus arides, tandis que l’on peut bientôt parler de saison des moussons en hiver. Les crues sont donc un sujet récurrent et de nombreux travaux ont déjà été effectués ces dernières années pour y faire face, avec des projets financés conjointement par la commune et le canton.

Les digues avaient ainsi déjà été surélevées, il y a une dizaine d’années, au niveau des Granges. Début 2020, des aménagements ont été effectués sur 2,7 km du lit du Nozon dans la plaine de l’Orbe, entre le secteur de la forêt de Villars et sa confluence avec le Talent, le but étant de mettre à l’abri toute la zone industrielle et agricole d’Orbe. Les talus bordant les rives avaient alors été élargis d’une dizaine de mètres et le tracé du cours d’eau avait lui aussi gagné en largeur. Alors que la tendance a longtemps été à la bétonisation, comme on peut le voir le long du Rhône, une politique de renaturation a été mise en œuvre pour la plaine de l’Orbe, refaçonnant le tracé des rivières en cours plus sinueux. Ces travaux contribuent aussi à améliorer les liaisons biologiques, par l’implantation d’arbres et de bosquets qui offrent des refuges à la faune et en utilisant les variations du Nozon pour former des zones humides.

A noter encore qu’une mise à l’enquête auprès du Canton vient de se terminer, concernant des travaux visant à rehausser une nouvelle fois la digue sur la rive droite de l’Orbe, dans le secteur des Moulins.