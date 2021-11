SÉANCE – Avec l’adoption du Plan Directeur Communal, les débats du Conseil ont fait la part belle aux questions liées au développement des infrastructures communales.

Le Plan Directeur Communal

Authentique boîte à penser de l’aménagement, le Plan Directeur Communal (PDCom) de 1992 a vu sa révision entamée en 2012. En qualité d’instrument de planification, il a pour but d’assurer un aménagement cohérent et durable du territoire. Aujourd’hui, fruit d’un intense travail des services municipaux, d’allers et retours avec les services cantonaux concernés, d’adaptations et de corrections, la révision a abouti à un riche document de plus de 70 pages, sans compter ses annexes multiples. Le préavis municipal soumis à la commission d’urbanisme était le principal objet du Conseil communal de ce dernier jeudi 4 novembre.

Avant l’adoption du préavis, un amendement déposé par la Verte Marie-Claire Dutoit, visant à intégrer les territoires d’intérêt biologique prioritaire ou supérieur selon la carte du réseau écologique cantonal, a été pris en compte.

Le PDCom est un outil généraliste; il ne fait que peu mention d’éléments concrets au niveau des infrastructures routières. Dès lors le groupe PLR a déposé un postulat intitulé « Développement de l’infrastructure pour les Urbigènes ». Il demande à la Municipalité l’étude rapide de trois points noirs du réseau routier : Avenue de Thienne/Avenue Carrard-de-Foligny, Grand-Pont/Rue du Grand Pont et Rue de la Tournelle/Rue Pierre Viret. Le postulat a été adopté.

A l’ordre du jour

L’arrêté d’imposition pour 2022 a été adopté, le taux reste fixé à 75,5% de l’impôt cantonal de base. L’interpellation sur les protections en matière de cybercriminalité a reçu réponse. Après le changement de partenaire informatique en 2020, la Municipalité vise désormais à obtenir le label Cyber-safe.ch.

La Municipalité a rappelé qu’elle prolongeait les mesures de soutien COVID aux commerçants jusqu’au 30 juin 2022. Elle a également rappelé avoir reçu une délégation des commerçants à laquelle elle a déjà pu apporter des réponses favorables. Une des pierres d’achoppement est la question des parcages sur la place du Marché et la rue Centrale. Le sujet est à l’étude, pour réponse au printemps prochain.