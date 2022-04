Des élèves au Grand Conseil

Même pas impressionnés …

Les élèves de la classe de Jenny Lenoir (5 P) de Rances ont eu le privilège lundi matin de visiter le bâtiment du Parlement cantonal à la rue Cité Devant 13 de Lausanne. Accueillis par Patrick Simonin député, sur l’Esplanade qui sépare les bâtiments du Grand Conseil et du Conseil d’Etat, ils ont ensuite découvert les différents espaces de l’édifice officiel.

Jenny Lenoir, leur enseignante explique les raisons de cette visite: «Premièrement les élèves ont vécu partiellement les récentes élections cantonales; ensuite le papa (Patrick Simonin) d’une élève était candidat au Grand Conseil et a été élu, on en a bien sûr parlé. Nous avons bien entendu profité de notre heure de citoyenneté et de nos séances de conseil de classe pour trouver des parallèles avec ce qui se passe dans la vie réelle. Celle que vivent les adultes à l’échelon communal ou cantonal. L’occasion était donc rêvée d’aller concrètement un peu plus loin et la proposition de la visite à Lausanne a très vite été acceptée.»

Peut-être des vocations futures (photo Jacques Ravussin)

Dans la superbe salle du Grand Conseil récemment reconstruite à la suite d’un incendie, les enfants ont pris place sur les sièges occupés chaque mardi par les députés vaudois. Ils se sont installés très naturellement sans être particulièrement impressionnés. Patrick Simonin leur a expliqué le fonctionnement des séances, celui des infrastructures sono et vidéo et il a répondu à toutes sortes de questions que quelques enfants ont posées. A dix heures, il ne fallait surtout pas oublier la pause récréation qu’ils ont pu prendre dans la buvette de l’édifice cantonal. Ils ont ensuite répondu à un questionnaire préparé par leur enseignante. Enfin, toujours accompagnés par Patrick Simonin, ils se sont rendus dans le bâtiment voisin (Château Saint-Maire) pour parcourir les locaux réservés aux membres de l’Exécutif cantonal. Précisons que ce monument historique est le siège du Conseil d’Etat depuis la création du canton de Vaud.