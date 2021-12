Des comptes aux contes

LIVRE – Ainsi pourrait être résumé brièvement le parcours qui a mené Lise Susanne Conod à prendre la plume pour écrire son premier livre de contes.

Résidant à Orbe, elle est en fait une enfant de Bretonnières où ses parents tenaient l’épicerie du village. Mais c’est de son grand-père qu’elle a reçu ce don et cette envie d’écrire. Elle le désigne d’ailleurs comme un poète-paysan, lui qui écrivit des pièces de théâtre pour les sociétés d’alors. C’est d’ailleurs à lui qu’elle adresse sa préface en des propos très attachants.

Malgré une note maximale en rédaction lors de son examen de fin de «prim-sup» et une passion très peu marquée pour les chiffres, elle fera un apprentissage dans les banques. Elle fréquentera d’ailleurs la plupart des agences de la région comme employée de commerce. Après une période de chômage, elle a hésité à partir dans une activité littéraire pour rejoindre sa passion d’origine, mais la raison l’a remise derrière un bureau.

L’âge de la retraite venant, elle a alors suivi, depuis 2016, une formation de conteuse avec Alix N. Burnand avant que Nicolas Genoud n’édite son livre. Et elle était là, ce mercredi 8 décembre, pour le dédicacer à la librairie Padi qui l’accueillait pour l’occasion.

Elle puise ses sujets dans les émotions que la vie lui réserve, notamment des rencontres, des flashs de la vie quotidienne, des souvenirs. Ses contes transmettent des valeurs oubliées parfois.

Sur quelques illustrations d’Amélie Buri, on trouve des titres évocateurs dont certains se rapportent à la région: Gruvatiez, les lutins du Risoud et quelques surprises comme un berger voulant piloter un avion de combat, un autre tirer à la kalachnikov. Il est évoqué le carnaval, Noël, les fifres et tambours. En tout, quinze contes réunis dans un petit livre qu’elle va présenter dans diverses librairies de la région. On peut le trouver à la librairie Padi ou découvrir son site: www.lesliconteuse.ch.