Nouveau, «Vendredi ça rap» à Orbe et sur les ondes

MUSIQUE – «Cortes-Music», association à but non lucratif, est un label ayant pour but de promouvoir et produire des artistes de la région et d’organiser des manifestations publiques en transmettant un message positif, respectueux de paix et d’amour.

En 2013, Jimmy Sesa, rappeur urbigène, et un ami créent «Cortes-Music» à la rue Sainte-Claire 7 à Orbe, dans les locaux de l’Armée du Salut. Là se trouvent un studio d’enregistrement, un local pour les clips et une pièce pour les interviews. Depuis 2018, Jimmy, président de l’association, y travaille passionnément à 40%, à côté de cours de rap, de «beatmaking» (conception rythmique) et d’un job de chauffeur-livreur. Entourer et donner de la visibilité aux artistes locaux, voici la devise.

Première compétition de rap en Suisse romande

En septembre de cette année a eu lieu le premier «Vendredi, ça rap» enregistré au studio d’Orbe.

Le concept est séduisant, il s’agit d’une compétition ouverte à tous les rappeurs quel que soit leur niveau. Pour chaque session, dix rappeurs inscrits partagés en deux équipes sont invités à composer sur place huit mesures de rap en quelques dizaines de minutes, sur un thème donné avec un mot imposé, puis à les rapper. Toute insulte est prohibée. Ils sont alors enregistrés et filmés. Après le travail de mixage et montage, les clips et la musique sont diffusés sur trois radios locales, radio R, Radio RNV et Red line radio assurant ainsi une visibilité aux artistes.

Financement participatif

Si le concept est généreux il est aussi coûteux, quelque Fr. 1 000.– par vendredi. C’est pourquoi, dès lundi 6 décembre, un financement participatif à hauteur de Fr. 10 000.– est lancé avec de jolies contreparties. Saviez-vous que Cortes Music a été nominé au prix culturel régional 2021?

Soutenez ce projet afin qu’il puisse perdurer: Https://wemakeit.com/projects/vendredi-ca-rap

Jimmy Sesa et une équipe de Vendredi ça rap dans le studio d’enregistrement de Cortes Music à la rue Sainte-Claire 7 à Orbe. (Photo Catherine Fiaux)