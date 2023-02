Coût de la vie : Après les fêtes, les factures

Mazout, gaz, électricité, pellets: pour les ménages, les prix de toutes les énergies ont augmenté. Quels sont les moyens les plus efficaces de faire des économies sur ses factures ?

Le temps des fêtes passé, arrive celui des décomptes en tous genres. Et les ménages qui auront été «déçus en bien», en ce début d’année, ne doivent pas être très nombreux. En particulier en ce qui concerne les notes d’électricité et de chauffage.

De manière générale, la vie quotidienne est devenue notablement plus chère en Suisse en 2022. Selon l’Office fédéral de la statistique, les prix de l’habillement ont ainsi augmenté l’an dernier de 2,2%, ceux de l’alimentation de 4% et ceux du logement de 4,3%. Quant aux transports, avec la hausse du prix des carburants, ils ont renchéri de 5,7%.

Certes, la plupart des économistes tablent sur une inflation moindre pour 2023; il n’empêche que le budget de beaucoup de ménages va continuer à se resserrer méchamment.

Inventaire (presque) sans limites

Mais revenons-en à nos décomptes d’électricité et de chauffage. Ceux-ci, accompagnés donc d’une facture plus ou moins décourageante, comportent aussi une note indiquant le montant (à la hausse, le plus souvent) des acomptes à venir. Mais nos fournisseurs d’énergie y ajoutent volontiers une petite brochure listant brièvement les possibilités d’économies.

C’est d’ailleurs assez paradoxal, quand on y pense, l’intérêt des vendeurs de gaz et d’électricité n’étant a priori pas que la consommation diminue.

Toujours est-il que les suggestions sont nombreuses –et partent tous azimuts. Limiter le chauffage à 19°C, se laver les mains à l’eau froide, dégivrer régulièrement le frigo, utiliser un ordinateur portable plutôt qu’un modèle de bureau, rouler en utilisant le régulateur de vitesse, ou encore enregistrer les sites internet que l’on consulte le plus, pour éviter d’effectuer à chaque fois une nouvelle recherche: ce n’est là qu’un tout petit échantillon des mesures qui nous sont conseillées.

Mise en perspective

Quasiment chacune de nos habitudes, chacun de nos gestes quotidiens, sont ainsi passés sous la loupe des économies possibles. Mais si toutes les idées sont bonnes à prendre, il manque tout de même à l’ensemble une mise en perspective. Diminuer l’éclairage du salon pour pouvoir aussi abaisser la luminosité de l’écran, quand on regarde la télé, peut certes permettre d’économiser, sur l’année, une centaine de kWh. Mais si l’on diminue le chauffage de la pièce de 23°C à 20°C, on en économise en moyenne 3000…

De fait, plus de la moitié de l’énergie que nous consommons pour nos besoins privés (part des ménages) sert à nous chauffer, et un tiers à faire rouler nos voitures; les 12 à 16% restants sont employés, sous forme d’électricité, pour faire fonctionner appareils électroménagers et électroniques de loisirs. Il est évident dès lors que pour limiter les dépenses, le plus efficace est d’agir en premier lieu sur le chauffage, puis sur notre utilisation de la voiture.

Le chauffage d’abord

Plusieurs pistes s’offrent à qui souhaite diminuer sa note de chauffage. Améliorer l’isolation du bâtiment et/ou changer sa chaudière pour un système plus économique sont évidemment des mesures efficaces, et qui peuvent donner lieu à des subventions (voir L’Omnibus du 27 janvier). Elles ne concernent toutefois que les personnes qui sont propriétaires de leur logement et demandent un investissement financier conséquent. A défaut, on a tout de même plusieurs possibilités à disposition. Si l’aération est recommandée – elle permet un échange avec l’air extérieur plus sec et plus facile à chauffer – on évitera évidemment de laisser portes ou fenêtres ouvertes plus de quelques minutes. On peut d’ailleurs aussi limiter les pertes en recourant aux bons vieux boudins de portes, au calfeutrage des fenêtres, à des rideaux épais, et en fermant les volets la nuit. Mais le plus efficace reste néanmoins d’accepter de revoir ses notions de confort un peu à la baisse: chaque degré de chauffage en moins, c’est 6 à 7% d’économie sur la note de gaz ou de mazout.