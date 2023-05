Concert : Le brillant Octuor Vocal de Sion attire les foules

Ils étaient nombreux, les aficionados, à s’être déplacés à Montcherand en ce vendredi 28 avril pour écouter l’Octuor Vocal de Sion: il n’y a guère de place libre en l’église Saint-Etienne! Ce qui a l’heur

de plaire à Jean-François Tosetti qui les a invités.

Le public a la berlue. A les compter et les recompter, ils sont bien neuf choristes. Et le chef, l’abbé François-Xavier Amherdt, de le rassurer: «On a décidé d’être neuf pour être sûrs d’être huit. Ainsi on est un octuor à neuf. L’on tenait tous à être présents dans cette magnifique église.» Le ton est donné. Et il sera badin lors des présentations facétieuses du chef de chœur.

Avec humour

Une prestation avec des clins d’œil pleins d’humour des interprètes. Il faut dire que certains chants s’y prêtent, tel cet Italian Salat, une finale d’opéra sur les tempi qui nuancent une œuvre ou cette Complainte du Valaisan qui part à la guerre sur un texte de Daniel Rausis. On peut faire confiance à l’humoriste! Et que dire de California Dreamin’? Une prouesse musicale comme le seront Les bêtises de Sabine Paturel offertes en bis !

Incursion religieuse

Et si l’on remontait le cours du concert? Avec un negro spiritual enlevé, un Amazing Grace superbement modulé et émouvant ou un surprenant Down by the riverside. Un air classique allemand offre une transition entre le paysage religieux, spirituel et la partie profane. Celle où la verve de l’abbé excelle et où les choristes peuvent donner libre cours à leur fantaisie et à leur immense talent. Une précision de dentelière (le terme n’existe pas pour les hommes), une expressivité admirable et une joie d’offrir le meilleur ne sont pas les moindres des qualités de l’Octuor Vocal de Sion.

Toujours jeune

L’ensemble a été fondé en 1976 par son directeur actuel, l’abbé François-Xavier Amherdt. Son parcours le conduit surtout en pays romand. Cependant, il ne dédaigne pas des concerts en France ou au Canada notamment. Il explore la vaste palette du répertoire classique ou celui de variétés françaises et anglaises.Si le public a été séduit par une prestation hors norme, il a grandement apprécié les somptueuses agapes offertes par les hôtes. Même une pluie digne du déluge, à l’issue du concert, n’a pas réfréné son enthousiasme.