Milices vaudoise à cheval : Recrutement féminin

Faire partie de la garde d’honneur du Conseil d’État demande des compétences de cavalier depuis toujours, de cavalière depuis le 27 octobre. Pour la 1ère fois, huit femmes ont passé des épreuves à cheval, dans l’espoir d’obtenir le statut de «candidate milicienne», apprentissage périodique qui mène au titre de «chasseur à cheval». Sous la direction de l’instructeur J.-M. Martin et devant un jury de capitaines et du commandant des milices à cheval, Alcide Pisler, les postulantes de la région devaient démontrer, entre autres, qu’elles comprenaient les instructions et savaient les transmettre à leur cheval.

Résultats

Après les épreuves au pré, les cavalières et leurs montures ont défilé dans le village, menées par un brigadier en costume, jusqu’au terrain de foot où les juges ont délibéré. Avant la proclamation des résultats, le Commandant Pisler et son E. M. en noir et cravate jaune nous déclaraient «Nous sommes fiers de cette 1ère volée d’un excellent niveau. Les chevaux sont propres, bien montés et disciplinés. En outre, cette 1ère volée ne savait pas à quoi s’attendre.» Les huit cavalières ont réussi l’examen.