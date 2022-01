Antony Trice (Cornu) a sorti son premier CD

Il en rêvait depuis de nombreux mois, c’est fait, Antony Trice, le chanteur baulméran, vient de sortir son premier album composé d’une dizaine de chansons originales dont il a signé textes et musiques. Le titre du disque «Dans ma tête» ne laisse planer aucun doute, il s’agit de chansons personnelles dont les thèmes obsèdent le chanteur qui a déjà connu son heure de gloire début 2020 lors de sa participation à l’émission de TF1 «The Voice 9». Le financement de cet album a été assuré par des sponsors, par Antony lui-même et produit par Swiss Artists Productions.



Remplacements et composition



Cette dernière année, son temps a été consacré à effectuer des remplacements dans différentes classes de la région et préparer son album. Le disque est sorti récemment et on peut le commander par internet via le site du chanteur baulméran. Antony regrette le fait de ne pas avoir pu assurer la promotion de «Dans ma tête» en se produisant dans différents concerts (la faute au covid) mais quelques radios régionales (Rouge FM et LFM notamment) ont joué le jeu en diffusant régulièrement quelques opus.



Personnel et authentique



En parlant de son album, Antony précise «les neuf premières chansons sont complètement authentiques et personnelles, elles émanent entièrement de ce que je vis ou que j’ai vécu récemment (ma vie sentimentale, mes contacts avec mes proches, la maladie d’un être cher). A propos de ce dernier état d’esprit, j’ai écrit une chanson pour Liam, 8 ans, un petit cousin par alliance qui souffre de la cytopénie (maladie provoquée par une pénurie de cellules du sang entraînant un dysfonctionnement de la moelle osseuse). Je suis allé chanter pour lui à Lutry devant l’ensemble des élèves et des enseignants du collège de Corsy. C’était un moment très émouvant de pouvoir interpréter devant Liam cette chanson et je suis tellement heureux de savoir qu’aujourd’hui, il va mieux.»

Le dernier titre de l’album «La souffrance» est plus impersonnel, même s’il me touche véritablement; il parle des violences faites à l’être humain dans cette période particulièrement trouble. «On ne voit que c’qu’on veut voir mais la souffrance ne disparaît pas.»



Influences



Antony trouve son inspiration musicale dans le folk, la pop mais aussi le rock avec des influences telles que Kodaline, Ed Sheeran, James Arthur, Kaleo ou Shawn Mendes. Il a eu la chance de se trouver le 17 octobre dernier sur la scène de l’Arena de Genève en compagnie de Christophe Maé.