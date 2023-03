Tir au fusil d’assaut : Un jeune Loup qui a de l’avenir

Féru de tir, Jérémy Lambercy allie calme, concentration et patience. Des qualités qui font de ce polymécanicien une excellente gâchette.

Il est né en 2002, habite L’Abergement et suit les cours de polymécanique au CPNV de Sainte-Croix. Il souhaite obtenir prochainement son diplôme de technicien en génie mécanique, et c’est sa priorité. La passion de Jérémy Lambercy, outre le fait qu’il apprécie énormément le travail en atelier, est le tir au fusil d’assaut, discipline qui n’est pas habituelle chez les jeunes d’aujourd’hui et dans laquelle il a déjà obtenu d’excellents résultats.

Potentiel à la hausse

Son grand-père et mentor Gilbert Lambercy, tireur lui aussi, a remarqué le potentiel de Jérémy dès les cours de jeunes tireurs auxquels son petit-fils s’est inscrit à l’âge de seize ans. Il est calme, concentré, patient et ne se laisse pas impressionner par l’atmosphère ambiante, précise le grand-papa, fier de son petit-fils. En 2019, alors que Jérémy n’a que dix-sept ans, ses excellents résultats dans les concours vaudois lui permettent d’être qualifié pour la finale romande.

Reçu par les Carabiniers vaudois

Il se réjouit déjà de participer à la fête de tir de l’Abbaye des chasseurs de L’Abergement, qui se déroulera le week-end du 13 mai.

«En 2022, j’ai participé à la finale romande à Belfaux. Nous étions plus de 8 000 tireurs. Dans ma catégorie + 17 ans, je me suis classé 14e, mais surtout 3e des Vaudois, ce qui m’a valu l’honneur d’être récompensé par le comité cantonal vaudois des Carabiniers.» Jérémy fait partie de la société de tir des Ourloups (L’Abergement – Sergey). Il aime la compétition et la réussite et sait que de nombreux facteurs vont influencer ses résultats lors des concours. «Cela va dépendre de mon état d’esprit du jour même, du stand, de la météo, de ma nervosité, sans compter que j’ai besoin d’une certaine dose d’adrénaline pour montrer ce dont je suis capable», précise ce jeune homme bien dans sa tête.