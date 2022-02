Artisanat : Une entreprise de micro torréfaction est active à Vaulion

Peu d’habitants de la région les connaissent, aucune enseigne n’annonce leur petite entreprise très discrète, mais Cyril Romand et son épouse Sonia Alberino sont très actifs dans leurs locaux des Cafés Roger situés sur les hauts de Vaulion, dans le hameau forain du Plâne. Notre torréfacteur Vaulienis n’est pas dans ce métier par hasard, on pourrait même dire qu’il est tombé dedans étant petit. La maison mère des Cafés Roger, créée par le grand-père Roger Perrot, est établie sur sol français, à Lons-le-Saunier, depuis 1956. C’est donc sans grande surprise que nous retrouvons Cyril Romand dans son antre aux fortes senteurs de café « grillé ».

Ils ne sont que deux à travailler en ces lieux, mais traitent tout de même plus de 10 tonnes de cafés chaque année. L’origine des sacs empilés, pleins de beaux grains verts, est bien visible : outre l’Éthiopie, d’où est originaire le café, on trouve Brésil, Costa Rica, Colombie, et plusieurs autres pays d’Amérique du Sud et d’Afrique, principalement. En tout, trente et une sortes de café sont utilisées. Cyril et Sonia expliquent que le café est principalement cultivé sur l’équateur, entre les tropiques du Cancer et du Capricorne. Quelques exceptions sont cependant connues comme le Panama, l’Australie, La Réunion et, plus récemment, encore à l’état embryonnaire, la Sicile.

Les Cafés Roger proposent principalement des cafés d’origine pure et ne font des assemblages que sur demande. Sur les 31 cafés, 10 sont certifiés bio soit 30 %, mais en fait environ 80 % sont bio mais pas tous certifiés, certains pays ne connaissent pas de norme bio. Toute la chaîne, de la torréfaction au conditionnement, se fait sur place. Il n’y a pas de stock. Tandis que Cyril gère la torréfaction, Sonia s’occupe du packaging, de l’emballage, de la promotion, des commandes et de la livraison. On peut donc commander du café en grain, moulu ou en dosettes, dont les emballages faits à base de maïs sont compostables. Environ 160’000 dosettes sont écoulées par année. La distribution se fait par de nombreux points de vente situés en Suisse romande, soit sur les cantons de Vaud, Genève, Neuchâtel, Valais. Les boutiques de vrac figurent bien entendu parmi leur clientèle. Les restaurateurs, quant à eux, préfèrent acheter par emballages réutilisables de 10 kg. On peut également commander en ligne. Outre les cafés, nos torréfacteurs proposent également des thés et des liqueurs de leur crû, très spéciales, avec le café comme point commun.

Le fier Berna 1941 aux couleurs des Cafés Roger en mode bar à café

Lorsque la boutique des Cafés Roger se déplace sur des lieux de foire, d’exposition ou de manifestation spéciale, elle ne passe pas inaperçue. Un ancien camion de l’armée suisse, un Berna bien particulier de 1941, a été totalement restauré et transformé en torréfaction ambulante et se mue en débit de café selon la demande. Cyril et Sonia sont présents sur une quinzaine de manifestations chaque année, Paléo et le Comptoir du pied du Jura entre autres. N’hésitez pas à vous arrêter si vous voyez le camion Cafés Roger de nos sympathiques Vaulienis. https://boutique-the-cafe.ch