restauration – Des travaux pour un montant total de 47 millions de francs vont être entrepris, comprenant sécurisation, entretien et assainissement énergétique.

La prison de la Croisée et les travaux à venir

Proche géographiquement du pénitencier de Bochuz, mais distincte dans son administration et ses missions, cette prison accueille principalement des personnes détenues avant jugement et en exécution anticipée de peines ou de courtes peines. Onze bâtiments la constituent. Si sa capacité d’accueil officielle actuelle est de 211 places, elle abrite en permanence plus de 300 détenus. Rappelons au passage que la Croisée fait partie des six entités pénitentiaires cantonales: La Tuilière à Lonay (femmes), les Etablissements de la plaine de l’Orbe, la prison de Bois-Mermet (Lausanne), l’Etablissement du Simplon (semi-liberté) à Lausanne et l’Etablissement de détention pour mineurs (EDM) et jeunes adultes, les Léchaires à Palézieux.

En plus de la volonté d’améliorer la sécurité du site, notamment suite à des évasions, le projet prévoit l’extension et la modernisation de plusieurs bâtiments: nouveaux vestiaires pour le personnel, déplacement et agrandissement du parking hors de l’enceinte, réaménagement de la cour intérieure, création d’un no man’s land avec déviation de la route d’accès.

En outre, pour répondre à la stratégie d’assainissement des sites gros consommateurs d’énergie, une quinzaine de millions seront alloués pour, entre autres, rénover l’enveloppe des bâtiments les plus anciens. Le site sera par ailleurs raccordé à la centrale de chauffe à bois des EPO.

Le chantier se divisera en 21 étapes, «hors murs», «hors cellulaire» et «cellulaire». Les travaux devraient débuter en septembre de cette année, pour se terminer en février 2026. Ces dates étant bien sûr conditionnées par l’aboutissement de l’enquête publique qui court du 27 avril au 27 mai auprès de la commune d’Orbe.

L’atelier de la Croisée. (Image STRATUS Lausanne)

La prison de la Croisée et son histoire

Le premier bâtiment de la Croisée a été construit en 1932 (voir photo). Le lieu était connu sous le nom des Prés-Neufs et était dédié à l’accueil d’internés volontaires souffrant d’alcoolisme. Au fil des années, la mission de la Croisée évolue vers les tâches qu’elle remplit actuellement et plusieurs étapes d’agrandissement seront réalisées (1983, 1994, 2004 et 2013)

Les documents encadrés ci-dessous, tirés de la revue Tsanta (Société suisse d’ethnologie, volume 25, 2020, par Moreau et Ferreira) évoquent bien une époque pas si éloignée dans le temps, mais dont les méthodes de prise en charge de l’alcoolisme nous sembleront bien archaïques. Ce modèle est désigné ici par «modèle pénitentiaire de la colonie agricole» et il remplit des fonctions «coercitives et socialisatrices». A relever aussi les risques engendrés par un mélange des populations, d’une part alcooliques considérés comme incurables et «anormaux et psychopathes» d’autre part.

Le 2e document (mêmes références) donne une idée plus pratique et plus précise du fonctionnement des Prés-Neufs et notamment de la catégorie dite des «internés volontaires». Ou quand le système pénitentiaire suppléait au manque de structures sociales pour accueillir, aux portes de l’hiver, une population durement précarisée et sans solution alternative…

