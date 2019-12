Quid de la culture du riz dans la plaine de l’Orbe ?

En 2018, Alain Salzmann, agriculteur, a été approché par la station de recherche Agroscope suisse afin d’expérimenter la culture du riz sur d’anciennes tourbières. Le but étant de valoriser ces terres qui peuvent être inondées. C’est le seul essai en terres noires. Deux parcelles de 0,3 et 0.4 hectare ont été ensemencées en mai de cette année à l’aide d’un semoir à blé traditionnel. Un secteur d’essai a été repiqué par des gens d’Agroscope, ce qui a permis de gagner trois semaines. Malheureusement, le thermomètre est descendu à – 6 degrés. Une grosse partie des plantons a gelé. Si bien que la croissance a été lente en mai.

L’agriculteur de Bavois a investi ; le canton alloue des subventions. Il a reçu le soutien de la commune et obtenu les autorisations pour le pompage de l’eau.

L’eau

L’approvisionnement en eau est l’une des problématiques à résoudre. Suite aux drainages effectués dans la plaine, des puits se sont formés en bordure du canal oriental et l’eau pouvait ainsi être pompée. Cette eau est froide et a retardé la maturité du riz. Il a fleuri tardivement. Ces parcelles exigeaient beaucoup de surveillance.

Des plantes invasives.

La renouée amphibie et le millet étaient les principaux « adversaires » de l’agriculteur. Le désherbage s’effectuait à la main, en plusieurs étapes. « C’est un travail de fou » ponctue Alain Salzmann. Il est hors de question d’utiliser des produits phytosanitaires. « Un nouveau système permettrait de brûler les mauvaises herbes par électrocution. »

Il convient de sélectionner les variétés. Sur seize sortes de riz, trois sont intéressantes. « On va sortir environ 150 kg de riz de bonne qualité. On espérait dix fois plus. On apprend de nos erreurs et on va corriger ce qui n’a pas bien marché. » Le riz sera mis à sécher à la malterie de Bavois mais ne sera pas blanchi.

Et de conclure : « Ces essais qui seront reconduits pendant quatre ans me passionnent. Je ne me vois pas reproduire le schéma traditionnel de quatre cultures pendant des années. Celle du riz a un potentiel énorme. Il faut apprendre à le cultiver dans notre région. »