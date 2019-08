Politique et patrimoine : La valorisation des Mosaïques d’Orbe

La valorisation du site romain à l’entrée d’Orbe est régulièrement mise sur le tapis. La dernière tentative a été lancée par Patrick Simonin, député de Rances. Le 27 mars 2018, il a déposé un postulat co-signé par l’ensemble de la députation du Jura-Nord vaudois, soit 17 députés. À l’ordre du jour bien chargé avant les vacances d’été 2019, le sujet a été reporté. En attendant que le dossier passe devant le Grand Conseil, L’Omnibus a demandé deux points de vue sur cette thématique. Celui de l’initiateur, Patrick Simonin, et celui du conseiller d’État, Pascal Broulis.

Le postulat a plusieurs objectifs. Patrick Simonin souhaite souligner l’intérêt perdurant pour la Villa Boscéaz. «Au fil des années, les députés changent. La volonté de valoriser les mosaïques reste d’actualité. Certes, l’ouverture assurée exclusivement par des bénévoles limite la fréquentation. Or, le potentiel de développement fait l’unanimité des députés. La valorisation mérite d’être abordée» affirme le député Simonin. Il souligne que le texte propose de reprendre un avant-projet existant, d’établir un calendrier de concrétisation sur lequel travaille le canton, propriétaire du lieu, et les partenaires locaux. «La situation géographique justifie et encourage une mise en valeur. Au coeur du terroir des Côtes de l’Orbe, le site est proche de la Via Francigena et est sur la trajectoire du Grand Tour of Switzerland. De surcroît, il se définit comme une porte d’accès du Jura-Nord-vaudois et du Canton».

Pascal Broulis explique que le Conseil d’Etat travaille en effet à l’élaboration d’un concept de promotion et de mise en valeur des vestiges romains en terre vaudoise. La pierre angulaire est la création d’un réseau des sites et collections liés à l’antiquité helvétique «Le développement thématique s’avère une piste prometteuse. La gestion en réseau des sites clunisiens en est une preuve. L’élaboration d’un concept transversal engendre une synergie fructueuse. Le gouvernement privilégie actuellement cette démarche. La première étape pour concrétiser ce projet, qui inclura les mosaïques, est l’étude d’un musée à Avenches. On s’adonne à ceci» explique Pascal Broulis.

Les différentes façons de procéder s’esquissent. Il est évident que les mosaïques sont une des prunelles culturelles des yeux des Vaudois. Reste à voir comment on redore ces trésors d’antan.