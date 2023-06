Patrimoine : 35 ans d’ouverture au public

Samedi dernier, quelque 300 personnes ont profité d’une occasion unique de visiter les installations du fort de Pré-Giroud, mais aussi six fortins de la région. Ambiance.

En 1988, le fort de Pré-Giroud ouvrait ses portes au public. En précurseur sur toutes les fortifications du pays, l’ouvrage militaire vallorbier avait été confié à une fondation privée, la fondation du fort de Vallorbe, pour préserver ce patrimoine. De nombreux autres sites ont ensuite suivi et se sont également ouverts aux visites publiques.

Ce samedi 3 juin était un jour très attendu par la fondation du fort de Vallorbe et l’association des amis du fort de Pré-Giroud, qui avaient préparé cet événement depuis plusieurs mois. Pour fêter ces trente-cinq ans d’ouverture, six fortins de la région étaient exceptionnellement accessibles au public. L’information a bien circulé puisque ce sont environ 140 personnes qui ont visité les ouvrages du fort de Pré-Giroud, dont pas moins de 112 s’étaient inscrites pour partager le repas; sur la journée, environ 300 visiteurs ont profité de l’occasion unique de découvrir les fortins des environs à Ballaigues, Lignerolle, Le Day et Premier.

Armement dans le fortin de Ballaigues-Centre

Discours et musique

De nombreux bénévoles ont répondu présent pour assurer le bon déroulement de cette manifestation et les visites, tandis que le groupe La Fauvette de Vaulion assurait l’animation musicale.

Comme lors de toute manifestation dans le cadre de Pré-Giroud, des invités de marque étaient présents. Les autorités de Vallorbe étaient représentées par le président du Conseil communal, Daniel Rosetti, le syndic Stéphane Costantini et les municipaux Christine Leuenberger et Luigi Fiorito.

Jean-Michel Charlet, Président de la Fondation, et Stéphane Costantini, Syndic (photos Jissé Seydoux)

Jean-Michel Charlet, président de la fondation du fort de Vallorbe, a rappelé l’histoire et les grands moments du site vallorbier; Pierre-Yves Moulin, président de l’association des amis du fort de Pré-Giroud et le syndic de Vallorbe ont également pris la parole.

Cette journée mémorable a pris fin avec l’arrivée d’un orage qui a copieusement arrosé la région. Mais d’autres rendez-vous sont agendés à Pré-Giroud cette année: le buffet campagnard le 13 août et la brisolée le 8 octobre. Quant à l’association des amis du fort, elle tiendra son assemblée générale au Mont d’Orzeires le 16 juin prochain et réunira ses membres pour un repas de 35e anniversaire.