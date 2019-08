Abbaye des Amis : Quand les traditions demeurent

A chaque édition bisannuelle de l’Abbaye des Amis de Vaulion, les traditions sont respectées. Et cela dure depuis 1833, année où 12 citoyens vaulienis avaient soumis au Conseil d’Etat, le règlement d’une nouvelle société de tireurs dénommée Société des Amis, ainsi qu’il fallait procéder à l’époque. En fait, cette société n’était pas nouvelle puisqu’elle prenait la suite de quatre autres abbayes plus anciennes qui ont jalonné l’histoire du village. Ce qui fait que cette année, la société ne fêtait rien moins que ses 186 ans d’existence.

L’abbé-président Philippe Magnenat, par ailleurs aussi 1er roi du tir, était satisfait de cette présente édition. A nouveau le cap des cent tireurs a été franchi avec une partipation de 103 membres. Une météo radieuse, hormis deux orages, et un village super bien décoré étaient la toile de fond digne de ces grandioses festivités.

Martial Bovay a sportivement remis sa couronne à son dauphin Patrick Fahrni. (Photo Jean-François Reymond)

Couronnement

Trois rois ont été couronnés à l’issue du tir sur deux jours qui s’est déroulé au stand de Bretonnières. A la cible «Abbaye», c’est donc le président Philippe Magnenat qui a été couronné. Au «coup centré», c’est le fromager Martial Bovay qui s’est distingué. Mais comme il ne pouvait pas participer aux officialités du dimanche, il a sportivement offert sa couronne à son dauphin, Patrick Fahrni.

Et pour la cible «Cul du Nozon», c’est Laurent Magnenat qui a reçu les lauriers. Petite révolution au tir de la Jeunesse: pour la première fois, il y a eu un roi et une reine! Adrien Magnenat a dû partager son succès avec la redoutable Meryl Moffrand. Petit problème: il a fallu improviser un garçon d’honneur pour l’accompagner!

Révolution ou évolution

Et de noter que ce résultat a provoqué une petite «révolution», sans doute due à la récente grève des femmes. Le tir des enfants à la carabine à plombs a également produit une petite reine. Du coup, une quarantaine de dames ont elles aussi tenu à se mesurer. Vu le succès, ce tir complémentaire sera amélioré pour la prochaine édition de 2021.

Au cours de la partie officielle, se sont exprimés, tour à tour, le pasteur Nicolas Charrière, le syndic Claude Languetin, le journaliste Roger Guignard (invité d’honneur), le député Daniel Ruch, de Corcelles-le-Jorat, le président de la Jeunesse Joël Alvez, ainsi que le plus ancien tireur Frédy Magnenat (+ de 90 ans). Le tout orchestré par le major de table Claude Goy.

Une fois de plus, cet heureux village aux dix sociétés locales a su maintenir l’esprit local et ses traditions vivaces et tenaces !