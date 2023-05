Nature : Favoriser la biodiversité dans votre jardin

La commune d’Orbe s’est associée à l’équipe de la Charte des Jardins pour proposer des visites-conseils à petit prix. Le vendredi 5 mai a signé le coup d’envoi du concept, au chemin des Vignes.

Le ciel était clément lorsque Christophe Hunziker et Corinne Authouart, membres de la Charte des Jardins, se sont rendus au chemin des Vignes chez Valérie, Isolde et Pénélope. Celles-ci ont été les premières à faire la demande d’une visite-conseil biodiversité au prix léger de 50 francs, bénéficiant d’une subvention dans le cadre du Fonds communal pour le développement durable.

Découvrir les lieux

Dans un premier temps, il s’agit pour Corinne et Christophe de faire un tour du jardin afin de prendre connaissance de l’espace, des espèces présentes ainsi que des questionnements et attentes des propriétaires.

L’entrée présente une belle diversité d’essences majoritairement indigènes. Les ancolies côtoient les érables, rosiers, églantiers, sureaux et autres dans un joyeux désordre de verdure propice à la faune. Quelques cotonéasters vieillissants ne montrent aucune velléité de s’imposer. Plus loin, un petit potager en bacs abrite ail, salade, bettes, menthe, etc… Plus haut dans le terrain pentu, tondu très ras par le paysagiste, Corinne détecte un probable orchis bouc, à surveiller; un jeune pommier exhibe fièrement ses rameaux fleuris alors que l’abricotier a souffert du gel – mais il repartira moyennant quelques soins. Au bord de la terrasse, une petite rocaille abrite divers lézards, musaraignes et autres, pour le grand bonheur hélas du chat Alaska. Dans ce vaste jardin au riche potentiel, la mousse est une constante douce, mais tenace.

Pistes et astuces

Lors d’un deuxième parcours, parole aux experts qui émettent conseils et propositions. Ils recommandent chaudement l’amélanchier et ses délicieuses baies, la viorne ou le décoratif cornouiller sanguin pour toute densification de haie. Un point central consiste à suggérer de laisser croître des îlots de prairie fleurie et de ne les faucher qu’après floraison et maturité des graines: bon pour les insectes pollinisateurs et un plaisir pour les yeux. L’herbe tondue et évacuée par le paysagiste pourrait être conservée afin de pailler le potager. De même tout déchet issu de la taille se recycle potentiellement sur place et enrichit ainsi l’écosystème (paillage, compost, habitat de la faune). Une vigne ou des fruitiers en espalier pourraient être plantés le long de la clôture, en bordure de parcelle.

En ce qui concerne la mousse omniprésente, Christophe propose de faire un test en la nettoyant au râteau puis d’observer ce qui repousse. Il est aussi possible de couvrir le sol d’un vieux tapis ou d’une bâche pour l’étouffer avant de rediversifier le terrain. Moult trucs, astuces et adresses de fournisseurs sont encore échangés dans une atmosphère détendue.

Finalement, la visite prend fin après deux heures de riche partage. Une synthèse écrite des constats et des diverses pistes de réflexion sera rapidement communiquée aux propriétaires.

Tentés par une visite-conseil? Remplissez le formulaire sur www.orbe.ch/subventions-durabilite