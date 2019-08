Mille éclats pour 100 ans d’Union et de Paix : Une centenaire en pleine forme

Le secret avait été bien gardé, ce n’est qu’à 15h00, samedi après-midi, que le voile était levé et que les rois étaient couronnés. Avec 227 cartes de fête acquises par les confrères de l’Abbaye et l’entrée dans la société de 26 nouveaux membres, le centième anniversaire de l’Abbaye Union et Paix de Chavornay ne pouvait mieux débuter. Les couronnes ont sacré les têtes de Yann Guiducci avec un total de 463 points, Sébastien Malherbe avec un 100 appui d’un 93, Gérard Simonin, 450 points et Raymond Beauverd 100 appui d’un 84.

Le détachement de parade de l’Abbaye de Bavois. (Photo Ali-Georges Maire)

Ils n’ont pas été seuls à parader avec à leur bras une charmante demoiselle d’honneur. Pour samedi, le comité d’organisation avait convié toutes les anciennes demoiselles d’honneur qui le souhaitaient à porter une nouvelle fois l’écharpe verte et blanche et parader au bras d’un valeureux tireur, elles ont été plus de 100 à répondre à l’appel.

Essert-Pittet chante pour le 100e. (Photo Ali-Georges Maire)

Une nouvelle bannière

La nouvelle bannière. (Photo Ali-Georges Maire)

Le centième anniversaire était placé sous le signe de la joie et de la bonne humeur. Les parades, hautes en couleur étaient agrémentées de productions multiples à l’image de celle du samedi qui a vu les démonstrations de l’Ecole du cirque du Talent. Le point d’orgue de la parade du dimanche a été l’inauguration du nouveau drapeau de la confrérie, dont le dessin est l’œuvre de Bernard Viglino. L’humour et les animations préparées par les villages voisins ont mis en joie la journée du lundi.

L’Ecole du Cirque du Talent. (Photo Ali-Georges Maire)