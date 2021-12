Les vins en fête

DÉGUSTATION – Les vignerons vaudois qui le souhaitaient ont ouvert les portes de leurs caves ou caveaux pour proposer leurs crus 2020. La fréquentation a été bonne, voire très bonne même si certaines caves ont été plus courtisées que d’autres. Les plus courues d’ailleurs ne pouvaient pas honorer tous les crus figurant sur la carte de commande (faute de stock).

A Mathod et à Bavois

A la cave de la Combe à Mathod, Valérie Marendaz confirme le succès de la manifestation «C’était super sympa, les clients étaient heureux de pouvoir déguster le millésime 2020 et notamment la «Cuvée de l’Amitié»; c’est un vin qui changera chaque année, pour 2020 j’avais choisi un Chasselas qui a été très apprécié».

La Cave du Marteray de Yves, Corinne et Cédric Martin à Bavois a également reçu de nombreuses personnes, mais surtout le matin précise le propriétaire. «Les gens ont plébiscité l’Auxerrois en blanc et le Divico en route, d’ailleurs mes stocks sont quasi-épuisés.»

Escargot Rouge

A la cave Mirabilis d’Agiez, Pierre-Yves Poget et son équipe étaient fiers de proposer la bouteille Escargot Rouge. Ce vin flatteur a été apprécié par la clientèle pour sa rondeur. La gamme Escargot Rouge est un emblème qui met en avant la qualité et le savoir-faire des vignerons vaudois représentant la nature et la gastronomie.

Cette marque regroupe tous les acteurs de la filière des vins vaudois avec les partenaires locaux pour tout le processus de fabrication. Elle est en vigueur depuis le 1er septembre dernier et ne propose que des vins qui ont respecté un cahier des charges strict.

L’Escargot Rouge c’est deux gammes : un vin original rond et fruité et un vin sélection élevé en barrique. Le gestionnaire de la marque est l’entreprise Swiss Creative SàRL qui travaille en collaboration avec l’Office des Vins Vaudois et Terravin qui en certifie la qualité par une dégustation sensorielle selon les critères adaptés et attendus pour ce type de grands vins.

Chez Yves, Corinne et Cédric Martin à la cave du Marteray de Bavois. (Photos Jacques ravussin)

Pierre-Yves Poget fier de présenter son Escargot Rouge à Agiez!