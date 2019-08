Les Scènes du Chapiteau : L’art et la magie

Prendre le sentier pédestre, de Romainmôtier jusqu’au Chapiteau, fait déjà partie du charme de ce festival. Du 22 au 25 août, la nature et un public réceptif ont encadré les artistes venus avec leurs univers particuliers. Les scènes, une roulotte bleue ouverte sur le flanc, celle sous le chapiteau, ici et là, ont été habitées par des spectacles très applaudis.

Jordan Boschung et Léo Piguet. (Photo Anne Oudet)

Beauté de l’inattendu

Juste avant le concert final, Léo Piguet, membre du bureau, et Jordan Boschung, responsable de la communication, nous ont livré leurs impressions sur ces 4 jours. «C’est le mélange de cultures, de spectacles, de restaurations, de rencontres, qui engendre cette espèce de joie qui anime tous les gens qui sont là. On essaye vraiment de créer un tableau rempli de magie; c’est pour ça que chaque détail est soigné. Cette année, il a fait beau, les gens sont venus et ont profité de la fête. Le bilan humain et artistique est bon.»

Ici et là, Les colporteurs de rêves. (Photo Anne Oudet)

S’il suffisait de l’enthousiasme des bénévoles et du public pour que vive une onzième édition, l’avenir des Scènes du Chapiteau serait assuré.