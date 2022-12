Exposition régionale de petits animaux : Poils et plumes !

Après une édition 2020 aux ailes coupées par un méchant virus, la société Petits animaux Chavornay et environs était heureuse de proposer à nouveau un grand moment de plaisir à ses visiteurs, du 2 au 4 décembre derniers. Clapissements et roucoulements les accueillaient dans le foyer de la salle polyvalente. Au grand regret des organisateurs, poules, canards et oies ont posé un lapin de dernière minute à la manifestation, arrivée en Suisse de la grippe aviaire oblige. Une entrée gratuite compensait gracieusement le nombre d’oiseaux moins conséquent que prévu.

Si le petit gris est bien un délicieux champignon et le bélier un mouton mâle, ce sont également deux des vingt-quatre espèces de lapins, qui côtoyaient les treize sortes de pigeons présentes. Autant de magnifiques spécimens examinés par des experts au regard affûté.

Un pigeon de race suisse sous le regard de la présidente

Patricia Girard (photo Lyse Locher)

De nouvelles normes, cages des lapins agrandies, zone de retrait et plot pour chaque pigeon, ainsi qu’un nouveau règlement vétérinaire assurent désormais un bien-être accru des animaux.

Le comité d’organisation, les membres de la société et de nombreux bénévoles n’ont pas ménagé leur peine pour offrir un accueil chaleureux et convivial à tous. Repas cuisinés avec soin, buvette et tombola constituaient le point d’orgue d’un parcours qui aura ravi à coup sûr les nombreux amateurs de bêtes à poils et à plumes.