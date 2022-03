Essert-Pittet : Grand travail pour une mini-bibliothèque

Boîte à livres – Fort du succès de la boîte à livres de Chavornay, l’EJED (Espace Jeunesse et Éducation) construit une nouvelle boîte, cette fois destinée aux habitants d’Essert-Pittet.

Depuis début février, une douzaine de jeunes de 9 à 14 ans se retrouvent tous les mercredis après-midi au local de la voirie à Chavornay. Dans un premier temps, filles et garçons se sont mis d’accord sur un thème général; la nature, de jour sur l’extérieur de la boîte et de nuit pour l’intérieur. Ils ont aussi choisi la forme de la bibliothèque; un arbre. Ils ont ensuite cherché des éléments représentatifs du thème, trouvé des images desquelles s’inspirer puis posé le projet sur papier. Pour peindre les motifs, ils se servent des techniques apprises avec Eliana Munoz lors de la réalisation de la fresque murale en 2021. Bonne ambiance dans le local où les enfants entrent et sortent en fonction de leur concentration artistique ou de leurs envies récréatives. L’éducatrice Julie Dogny précise: «C’est une équipe qui se débrouille bien, ils savent même utiliser la machine à bois. Ils s’entraident beaucoup.»

une partie de la boîte à livres confectionnée par L’EJED

Initiations et dégustations

À l’occasion de la semaine contre le racisme, l’EJED organise un mercredi après-midi animé à la salle polyvalente du Verneret à Chavornay, le 23 mars de 13 h. 30 à 17 h. Au programme, danses et percussions africaines, karaté, nourriture syrienne et colombienne et des surprises. Pour cet événement, la responsable cherche des accompagnants bénévoles adultes. Annoncez-vous à Julie Dogny au 079 897 63 44 ou par mail: j.dogny@chavornay.ch