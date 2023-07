Danse : Sur le devant de la scène

Le hip-hop n’est pas cantonné aux grandes villes et banlieues. Preuve en est ce groupe de dix-huit artistes de nos villages, passionnés de ce genre de danse. Portrait de Vaudois champions suisses 2023, qui vont bientôt défendre les couleurs nationales en Pologne.

Si le hip-hop est né dans les banlieues américaines dans les années 70, c’est bien à Orny, au 13 rue de la Sarraz, que trois jeunes filles étaient venues en ce lundi de juillet pour présenter leur groupe, dont la salle se situe à l’académie Lucky Dance de Lausanne.

Ainoha, de Froideville, Vanessa, de Cossonay, et Sharma, d’Orny, étaient là pour représenter les 18 membres de la formation L.J.3.0 qui vient de remporter le championnat suisse de hip-hop formation adultes. Après des qualifications emportées haut la main, les artistes ont rempilé lors du concours national et se sont qualifiés pour les championnats du monde en Pologne.

Travail assidu

Si cette bonne nouvelle est tombée comme un fruit mûr, elle est l’aboutissement d’une histoire qui a commencé il y a cinq ans par la formation de deux groupes distincts. Ils ne se sont rejoints que l’an passé pour unir leurs effectifs. Il faut croire que la mayonnaise a pris, car leurs efforts ont été récompensés peu après.

Si on pousse l’histoire encore un peu plus avant, les trois filles avouent déjà entre 10 et 12 ans de pratique – comme pratiquement tous les autres membres du groupe. Et les garçons, me direz-vous ? Deux représentants sauvent l’honneur de la gent masculine – guère reconnaissables d’ailleurs, en tout cas de loin, parmi les seize danseuses. Mais avouons-le, ça a de la gueule. Quand on voit le groupe évoluer – se séparer, se rassembler, se croiser, créer des mouvements de vague, former quatre groupes distincts avec quatre mouvements différents – les trois minutes de leur programme passent en un éclair. Vous pouvez d’ailleurs le découvrir sur YouTube, sous le numéro 187 des vidéos postées à l’occasion des championnats Swiss Hip Hop. Le son en est quelque peu couvert par les cris des supporters, mais les thèmes musicaux ont été choisis par le groupe tandis que la coach, Laura Budry, a créé la chorégraphie. L’entraînement a fait le reste pour que tout soit huilé, synchrone, dynamique.

Défi à relever

Les trois filles sont motivées pour défendre les couleurs nationales en Pologne, quand bien même elles y seront opposées à des adversaires professionnels, notamment de groupes nordiques. Par rapport à eux, les membres de L.J.3.0, pour la plupart étudiants et étudiantes, ne peuvent consacrer qu’une soirée par semaine pour le travail d’ensemble. Ils ont cependant réservé plusieurs week-ends pour préparer une compétition qui aura lieu fin octobre.

Comme ils ne bénéficient pas de subventions, leur activité s’apparentant à un art plutôt qu’à un sport, les membres du groupe comptent sur la générosité de leurs fans mais aussi sur de personnes sensibles à leur démarche: le QR code permet de participer à leur crowdfunding.

Le QR code pour les soutenir.