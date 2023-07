Commerce : La fin d’une époque au National

A fin août, Milda et Jean-Pierre Federli serviront les derniers deux ou trois décis et diront au revoir aux clients de leur pinte de la rue Centrale, devenus des amis, pour prendre une retraite bien méritée.

En octobre 1998, c’est déjà une fin de bail qui avait décidé de leur migration à Orbe: près avoir tenu pendant quinze ans le café de la Couronne à La Sarraz, Milda et Jean-Pierre reprenaient de Roger Cordey l’exploitation de la pinte du National, à la rue Centrale de la cité urbigène.

En cette année 2023, en marge d’un droit évident à la retraite, c’est encore une fin de bail qui amène nos tenanciers à la décision de prendre un repos bien mérité.

Jean-Pierre et Milda disent ne pas encore réaliser cette fin de labeur, de contacts, mais avouent tout de même qu’ils éprouveront une certaine satisfaction à pouvoir lever le pied. Le coeur à l’ouvrage, toujours avenants et d’un accueil chaleureux, ils se souviennent des années de convivialité, où l’ambiance était présente jusqu’à tard en soirée, où l’on avait, si l’on peut dire, le plaisir de se payer une pinte de bon sang. Le plaisir, entre service de fondues ou croûtes au fromage, d’échanger les potins du coin, de refaire le monde… Que d’entrain, de gaieté et de bonne humeur dans ces occasions, ces rencontres.

Mais ils se rappellent aussi de périodes plus pénibles, qui ont amené une diminution de clientèle, notamment de l’entrée en vigueur de l’interdiction de fumer dans les lieux publics, et bien sûr du passage du covid.

Quel avenir désormais pour la pinte du National ? La possibilité d’une reprise de l’établissement reste pour l’heure une inconnue, mais en tous les cas la désertion commerciale du bas de la rue Centrale fait souci, avec les fermetures de la brasserie du PUB et la boucherie Plancherel. A la fin août, au National, les derniers décis de vin seront servis avec émotion; mais Milda et Jean-Pierre se réjouissent de rejoindre ponctuellement leur pied-à-terre du pied du Jura. Une occasion de s’aérer et de s’occuper à des travaux d’entretien et de petits bricolages. Les Federli resteront toutefois présents à Orbe, où ils conserveront leur appartement de Floréal, pour garder contact avec leur environnement amical. Et après ce quart de siècle au service des Urbigènes, ils resteront présents dans les souvenirs des clients du National.