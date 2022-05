Association 141R568 : L’approvisionnement en charbon pourrait manquer…

Qu’est-ce qui pèse 187,5 t, a une longueur de 24,1 m, consomme

2,5 t de charbon aux 100 km et 150 l d’eau au km, peut atteindre une vitesse de 100 km/h et dont le diamètre des roues est de 1,65 m?

Il s’agit bien sûr de la 141 R 568, une locomotive à vapeur construite en 1945 et mise en service en 1946, exploitée par la SNCF pour assurer tous les services réguliers et marchandises. L’une des deux machines à vapeur encore en état de fonctionner se trouve dans les dépôts de la gare de Vallorbe et l’autre à Clermont-Ferrand. D’autres modèles identiques roulent encore alimentés au fioul. Le modèle vallorbier est muni d’un stoker, sorte de vis sans fin qui permet d’amener le charbon du tender à la chaudière. Cela évite ainsi au mécanicien de devoir enfourner des pelletées de charbon, mais ce système à des contraintes, les boulets de charbon doivent avoir un taux de matières volatiles d’au moins 30% et ne pas mesurer plus de 5 cm. Comme le précise Eric Chevalley, président de l’Association 141 R 568, cela pourrait poser un problème dès la fin de l’été. En effet, jusqu’à présent, ce combustible provenait de Colombie et visiblement, les livraisons sont interrompues. Une solution se dessine à partir de la Pologne, mais rien n’est encore confirmé. «Pas d’inquiétude pour le «Train du printemps» du 11 juin, évasion gastronomique à traction vapeur qui emmènera ses voyageurs dans la région du Seeland en passant par Lausanne; nous avons le stock nécessaire. Pour les prochaines sorties avec la locomotive prévues en automne, le problème sera réglé et ne compromettra pas les manifestations», rassure le président.

Eric Chevalley, Président de l’Association 141R568, un passionné de la traction à vapeur

Outre la maintenance et les réparations de cette machine à vapeur, l’Association 141 R 568 entretient le Swiss Classic Train, qui vise à recréer l’ambiance de voyages rapides de la Belle Epoque avec un service soigné de restauration à bord. Une dizaine de voitures, Pullman, Première Classe, Confort, Deuxième Classe et Voiture-Bar constituent ce train de 348 places, dont 210 avec restauration. Pour assurer ce service, des serveuses ou serveurs bénévoles avec ou sans expérience sont recherchés.

Voiture Pullman aménagée pour les personnes à mobilité réduite

Pour davantage d’informations: http://trainvapeur.ch