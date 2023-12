La chanson des retrouvailles

Suzanne était assise derrière la fenêtre de son appartement, situé au rez-de-chaussée de l’immeuble. On était le 24 décembre et les jours spéciaux comme celui-ci, Suzanne préférait regarder l’animation de la rue plutôt que la télévision.

Depuis un moment, elle observait un vendeur de marrons chauds qui s’activait autour de son chaudron, quand une petite mélodie la fit sursauter: «C’est Noël, c’est joli Noël, il neige neige dans le ciel dans le ciel». Aussitôt Suzanne revit toute sa vie à travers cette chanson. Elle s’est vue d’abord enfant, la chantant debout devant le sapin, appliquée, puis adolescente, s’en moquant. Elle s’est revue jeune maman, apprenant la chanson à son propre fils, Jérôme, concentré, et plus tard la déformant. Elle a revécu la dispute entre son mari et Jérôme, le père ne voulant plus voir son fils, la séparation violente, les années sans nouvelles, trop fiers tous les deux. Puis l’enterrement de son mari, elle avait tellement espéré que Jérôme soit là, mais non. Elle avait revu tout ça en deux secondes.

Ignorant ses membres douloureux, Suzanne s’est levée d’un bond, pour vite ouvrir la fenêtre avant que la chanson ne s’arrête. Mais la mélodie s’est tue, la voix d’enfant avait déjà disparu. Elle scrutait la rue aussi loin que sa vue le lui permettait, quand la chanson recommença, juste à côté d’elle: « C’est Noël, c’est joli Noël, il neige neige dans le ciel dans le ciel ».

Suzanne voit alors un petit garçon debout sous sa fenêtre et là, son cœur se remplit d’un espoir tellement fou que tout son corps en tremble. Elle crie presque: «Jérôme? Jérôme, c’est toi?». «Mais non, répond le garçon. Moi, c’est Antoine. Jérôme, c’est mon papa. Il se cache derrière le gros arbre, là».

À ce moment, un homme corpulent, à la calvitie avancée, s’avance vers sa fenêtre. Ce n’est que quand il dit «Joyeux Noël Maman!» que Suzanne reconnaît son fils.C’est Noël, c’est joli Noël, il neige neige dans le ciel dans le ciel. Une chanson d’hier qu’on chante encore aujourd’hui…